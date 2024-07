'Crónicas perplejas': “El amor es una tormenta inesperada para la que nunca llevamos paraguas”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas"

Huele a césped cortado, a cloro y a Nivea. Podría pasar el resto de mi vida encerrado en ese instante. En ese arranque de verano con cielos que de tan azules parecían violetas.

El amor es una espera. Siempre llega, pero nadie sabe cuándo. Ni cómo. Ni en qué manos. El amor es como un reloj que se queda parado en una hora caprichosa. El amor es un estruendo en la madrugada, como si tiraran botellas al contenedor de vidrio. Idéntico sobresalto. Eso es el amor, una tormenta inesperada para la que nunca llevamos paraguas.

Nunca podemos estar preparados para el amor, y menos en verano. Cuando la piel se enrojece y los días son más largos y las noches son amables y cálidas. Y los besos son de sal.

Y ya no somos tan jóvenes. Ya no tenemos aquellos cuerpos. El espejo ya nos mira de reojo. Ya no tenemos tantísimo tiempo y el entusiasmo viene y va en función del viento que sople ese día. Lo sé. Pero nunca dejemos de intentarlo.

Porque el verano es el mismo y, en el fondo, nosotros seguimos siendo aquellos críos enamoradizos a los que el corazón se les aceleraba cuando aparecía nuestro amor estival y esquivo.

Amemos. Porque el amor alarga las horas. Amemos. Porque el verano ha llegado con su ritmo furioso. Amemos. Por los años perdidos, por los años que nos quedan por perder. Amemos. Por el mar, por el vino rosado, por la crema con olor a zanahoria, por el hidropedal, por las sombrillas volando, por la fruta fresca, por aquel vértigo, por los labios que nos quedan por conocer. Amemos, porque la vida cabe toda en un instante.

Porque la vida cabe toda en una tarde de verano junto a ti.

