Hay distintas maneras de enfadarse, así lo explica Antonio Agredano en sus 'Crónicas perplejas'

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

Seguro que habéis escuchado alguna vez: “Te fallan las formas, aunque tengas razón en el fondo”. Me lo han dicho muchas veces en discusiones. Me pasa que, cuando siento que tengo razón en algo, soy entusiasta y soy, por supuesto, vehemente. No conozco otra forma de dar mi opinión que hacerlo con seguridad, sin matices, sin timidez impostada. Digo yo que, si creo que tengo razón, tendré que defenderlo, ¿no? Lo que sí me sorprende es lo que le preocupan a las personas las formas, y lo poco que atienden a los fondos. Será más importante lo que se dice que cómo se dice.