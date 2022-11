‘Crónicas perplejas’: "Voy a ver el Mundial, sacaré la camiseta de España del cajón y gritaré a la televisión"

Habla Antonio Agredano En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

“A medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa”, dijo el futbolista argentino Carlos Tévez. Yo, ni siquiera he necesitado ganar nada para hamburguesarme. Empieza el Mundial de Catar y ya no me siento futbolista, ahora me siento más balón. No sólo estéticamente, también la madurez que es esa cosa de ir de un lado a otro, ciego y errático, en un campo muy limitado y golpeado por todos. Simpatizo con la pelota, es inevitable. La vida adulta se parece al fútbol en que ganar está bien, pero la mayoría firmaríamos un empatito. El Mundial de Catar nos recuerda, además, que no todo es tan idílico como en nuestro país. Aunque muchos nos quieran hacer creer que en España vivimos una suerte de tiranía blanda, corrompida y hostil; lo cierto es que fuera de nuestras fronteras, fuera de esta noble, contradictoria y avejentada Europa, hay sociedades oscuras y despóticas, donde los derechos humanos son obstáculos y no objetivos. Aunque nuestro melodrama doméstico se cuele por las redes y los informativos.