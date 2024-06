El baile de cargos europeos y la discusión sobre la financiación, entre las claves de hoy

La discusión sobre la financiación, abierta

Solo hay acuerdo en que un nuevo modelo de financiación es necesario, pero a partir de ahí los intereses y las prisas de Sánchez marcan el debate. Cuenta ABC que el Presidente margina al PSC y encarga a su ministro para todo, Félix Bolaños, la negociación con Esquerra. Prueba evidente, dice el editorial, de que lo que está en juego no es tanto la presidencia de Illa, sino la estabilidad de Sánchez en Madrid. El gobierno azuza la discusión y así La Vanguardia destaca que el PSOE pasa al ataque y opone la financiación singular para Cataluña al dumping fiscal que, a su juicio, practica la Comunidad de Madrid y tira de hemeroteca para reprochar a Feijóo que defendiera en 2016 un cupo catalán inspirado en el modelo de País Vasco y Navarra. La Razón cuenta que Moncloa pretende abrir una ronda para proponer a todas las comunidades una quita de la deuda como la que propone para Cataluña.

Puigdemont torpedea la negociación... su único objetivo escribe Carmelo Encinas es impedir el apoyo de Esquerra a Illa e ir a una repetición de elecciones. Reconoce El País que las federaciones del PSOE recelan de la financiación singular para Cataluña que la dirección del PSOE justifica con el argumento de quien tiene más trasferencias ha de tener más medios. El Mundo apunta que los barones del Partido Popular sí creen que puede haber un punto de partida para iniciar una discusión.

La llamada declaración de Santiago que firmaron en la capital gallega, Galicia, Extremadura, La Rioja Cantabria y las dos Castillas, gobiernos de PP y PSOE. Allí reclamaron que problemas que les unen como la dispersión de la población, en envejecimiento o la baja natalidad sean factores de más peso en el nuevo sistema.

El presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, cree que es principio de acuerdo transversal entre comunidades de diferente signo político es un buen punto de partida para una negociación que es necesaria.

La ley de amnistía



Como resume ABC, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, tratará de imponer esta mañana su criterio frente a los cuatro fiscales del procés que no ven amnistiable la malversación. Y no lo tendrá difícil porque, explica este diario, tanto Ortiz como su antecesora Dolores Delgado han ido nutriendo este órgano, el generalato de los fiscales, compuesto por 38 fiscales, de miembros afines, de la Unión Progresista de Fiscales, de la que los dos formaron parte hasta su nombramiento como Fiscal general. En los últimos cuatro años, 13 fiscales de esta asociación que representa a unos 250 fiscales. Sin embargo, la Asociación de Fiscales, la mayoritaria que representa a 550 afiliados sólo tiene nueve representantes. El resto de miembros de esa Junta de Fiscales son no asociados. El criterio que hoy adopten la cúpula no es vinculante para el fiscal general, pero como explica este diario con el aval de los suyos podría justificar mejor su postura.

Teresa Gómez publica esta mañana en The Objective que el Tribunal Supremo baraja aplicar la amnistía, excluyendo la malversación. Pierde peso la opción de elevar una cuestión prejudicial ante el tribunal de justicia europeo porque no hay dudas de que el delito de malversación no debe ser amnistiado. Ello implicaría que el juez Llarena no levantará la orden de detención sobre Puigdemont y el resto de fugados.

Comienza el baile de cargos europeos

Se quiere cerrar pronto el acuerdo la semana que viene en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno... ayer hubo un primer tanteo en una cena informal de los jefes de gobierno. Von der Leyen y Antonio Costa avanzan en sus candidaturas para los dos puestos principales dice la Vanguardia. Y es que como apunta La Vanguardia el terremoto político que se viven en Francia y en Alemania tras las elecciones europeas hace que el Presidente francés Macron y el canciller alemán Scholz tengan poco apetito de motines y juegos de poder de última hora. Las cartas parecen estar bastante claras. La liberal Kaja Kallas, primera ministra de Estonia sustituirá a Borrell al frente de la diplomacia europea.

Y todo esto, subraya El País Francia acaba de abrir una campaña electoral exprés con la ultraderecha en cabeza. El día 30 primera vuelta. Ahora mismo, los sondeos en Francia indican que el partido de Marine Le Pen será el más votado con entre el 30 y 35% de los votos. Mientras que el Frente Popular de Izquierdas se mueve entre un 25 y un 29% y la lista de Macron entre un 17 y un 20%.