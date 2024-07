La amnistía y la reunión para abordar la grave crisis migratoria en Canarias, entre las claves de hoy

La amnistía y los escenarios abiertos cuando se cumple un mes de su entrada en vigor

Y como era de esperar con muchas decisiones judiciales que se agolpan mismamente hoy en los periódicos. Así, La Vanguardia abre con la noticia de que Puigdemont queda libre de la imputación de terrorismo después de que el Tribunal Supremo haya archivado la causa, como lo hizo el día anterior el juez García Castellón, obligado por un error propio al prorrogar la investigación fuera de plazo. Para El Mundo, lo ocurrido refleja una alta exigencia jurídica, propia de un Estado de derecho, aunque beneficie a quienes atacan a los jueces e impulsaron la mayor agresión a las convivencia de las últimas décadas.

El País critica al juez García Castellón y dice en el editorial que lo ocurrido con el caso Tsunami demuestra que no todo vale contra la amnistía y que no habrá desenlace para una investigación judicial llena de sombras y que desencadenó un maremoto político. ABC destaca que el juez de la trama rusa, Joaquín Aguirre deniega la amnistía a Puigdemont y le lleva al Supremo por traición y El Mundo dice que la Audiencia Nacional pregunta al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, porque considera que la amnistía a los CDR va contra el derecho de la Unión Europea. Para El País el regreso de Marta Rovira pacifica la situación interna de Esquerra y allana la investidura de Illa.

La reunión para abordar la grave crisis migratoria en Canarias

Sí tan grave es, y lo es, se preguntan en La Razón por qué el Gobierno no ha informado de cómo quiere hacer la distribución de los menores que han llegado a Canarias, por qué no ha preparado con las autonomías el encuentro y el interés político por calentar la reunión. Estos niños no deben ser nunca munición política, dice el editorial. Habrá quienes delincan, pero la sociedad española debe sentirse orgullosa de que más del 80 por ciento, salen adelante bajo la tutela oficial y consiguen encauzar sus vidas de adulto.

El Mundo habla con los cinco presidentes autonómicos del Partido Popular que gobiernan en coalición con Vox. Lanzan el mensaje de que el bienestar de los menores está por encima de la política. El Mundo cree que estamos ante un nuevo capítulo de la pinza entre Sánchez y Abascal contra el Partido Popular. Los dos, gobierno y Vox, están utilizando de forma irresponsable la crisis migratoria para chantajear a los populares. Difícil acuerdo vaticina El País. El PP garantiza solidaridad, pero pide que no sea obligatoria. De entrada no acepta la propuesta pactada entre el gobierno central y el canario, del que los populares forman parte y que incluye reformar la ley de extranjería para que sea obligatorio ese reparto cuando una comunidad vea sus centros de acogida por encima del 150% de su capacidad.

Al gobierno, resume Ignacio Camacho le toca arremangarse y Feijóo tiene una oportunidad de marcar perfil propio, dar un golpe de autoridad y distanciarse de ciertos discursos de intransigencia inaceptable, como el que hace Vox para la inmigración. Y de entremés a la reunión de hoy, lo de Nacho Cano. Qué casualidad escribe Pedro Narváez que el mismo día qué se debate qué hacer con los menores sin papeles se detenga al músico, con la acusación de contratar irregularmente a inmigrante para que no se hable de otra cosa. La pieza que le faltaba al Mecano.

La Iglesia aprueba su plan para reparar a las víctimas de abusos

Para ABC la Iglesia española demuestra su liderazgo moral y espiritual ante una circunstancia de la que debe hacerse responsable. Y destaca que la indemnización a las víctimas de la Iglesia, en manos de una comisión formada por juristas y especialistas en medicina forense y valorará los casos en que no es posible un juicio, bien porque el agresor haya fallecido o porque el caso haya prescrito.

Y todo, con las presiones de última hora del Gobierno, por boca del Ministro Bolaños. La Iglesia escribe Julián Quirós aprueba una reparación voluntaria, nadie le obliga y lo de Bolaños son bravuconadas que carecen de recorrido. Tanta sensibilidad añade sería más creíble si atendieran compensaciones que les señalan directamente, por ejemplo el volcán de La Palma o las perjudicadas por la ley del solo sí es sí.