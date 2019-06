El augurio de Herrera sobre Almudena Grandes tras su columna de este lunes

Tiempo de lectura: 1



En la sección del "Desfibrilador de tontos" de Santi González, el tertuliano recogía las palabras de Almudena Grandes. "La escritora terminaba ayer así una columna que titulaba ‘Peste’: Sánchez no puede ni rozarse la ropa con ninguno de los tres miembros de esa unidad de destino en lo universal que ha resucitado el fascismo en España. Y no sé si alguien leerá esta columna en cualquier otro país de Europa, pero la verdad es que me encantaría. Pues calcula lo que iban a disfrutar con la columna de la monja violada por milicianos sudorosos y con aquellas dos o tres voces que fusilaría cada mañana porque la sacan de quicio", ha dicho.

Herrera también ha reaccionado a las palabras de Almudena Grandes: "Es tremendo que alguien pueda decir que estos partidos han resucitado el fascismo. Ha entrado en una espiral de amargura intelectual que le augura un mal futuro", ha dicho.

Santi González ha rematado: "Y eso que tiene un presente esplendoroso. A ella y a su marido no paran de darles premios". El marido de Almudena Grandes, Luis García Montero, fue elegido el pasado julio por Pedro Sánchez como nuevo director del Instituto Cervantes.