Rosa Díez, más dura que nunca contra el PSOE: "Hay miserables"

Los 'gestos' del PSOE con Bildu y la entrevista a Otegi en TVE han centrado la semana política para Rosa Díez. En su sección de los viernes en 'Herrera en COPE', la exlíder de UPyD ha cargado duramente contra el PSOE por sus guiños constantes a Bildu. El PSN justificó su pacto con los herederos de ETA para hacerse con la Presidencia del Gobierno de la Comunidad Foral con la siguiente frase, que este lunes llevaba a su portada El Mundo: "Ya está bien de vivir de las rentas de ETA". Rosa Díez ha lamentado esta declaración: "ETA ha vivido de ETA. Los demás hemos muerto por ETA. ¿Se puede ser más miserable? Que el PSOE haga suyos los discursos de los terroristas es horrible. Hay miserables en el PSOE que utilizan esas frases", ha dicho. Además, considera una "vergüenza" que se haya entrevistado a Otegi en TVE el día antes del homenaje en el Congreso a las víctimas del terrorismo.

Díez también ha afeado al gobierno socialista en funciones no haberse mostrado en contra de las declaraciones de Zapatero en las que pedía una sentencia del procés que no comprometa al diálogo y que se estudie los indultos. "¡Cómo nos va a extrañar que los presos vuelvan a Cataluña recibidos como héroes! No hay ni un solo miembro del gobierno de Sánchez que diga ni pío ante estas barbaridades. Zapatero es miembro del Consejo de Estado y expresidente de la Generalitat. ¿Alguien de la dirección del PSOE o del gobierno que haya dicho que estas palabras de Zapatero no les representan? Quienes callan, otorgan", ha lamentado.