Ros Díez pone en su sitio a Podemos por criticar a Amancio Ortega: "A ellos no se les conoce una buena acción"

Rosa Díez ha calificado de "miserable" un tuit que Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, escribió para arremeter contra los gestos solidarios que ha realizado el empresario Amancio Ortega durante la crisis del coronavirus. En un su sección de cada viernes en "Herrera en COPE", la exdiputada ha sostenido que a los miembros de Podemos "no se les conoce ni una buena palabra ni una buena acción". "Van en contra de personas que no sólo ejercen solidaridad sino que se comportan como ciudadanos ejemplares y decentes. No cómo ellos, a los de Podemos y toda su panda, a los que no se les conoce ni una buena palabra ni una buena acción. Da asco. Son incapaces de hacer cosas buenas y quieren impedir por todos los medios que haya buena gente que haga cosas en beneficio del conjunto de todos los ciudadanos", ha dicho.

Díez también ha alabado las palabras de Feijóo con las que el presidente gallego ha defendido la entrega de respiradores para los enfermos por coronavirus de la Comunidad de Madrid frente a las críticas abiertas de toda la oposición en el parlamento gallego. "Han perdido la humanidad y son gentuza", ha aseverado.