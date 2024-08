¿Qué posibilidades tiene Kamala Harris de ganar las elecciones americanas?

En Estados Unidos estamos asistiendo a la Convención Demócrata que nos está regalando ese espectáculo fascinante de la política moderna. Ha habido un cambio de caballo a mitad de carrera y el partido se ha quitado de enmedio a un candidato para poner a otro. Ha supuesto el entierro político de Joe Biden y la coronación como candidata de Kamala Harris. Biden se fue emocionado y con elegancia. Hillary Clinton también estuvo en la Convención. Hoy en 'Herrera en COPE', contamos con Juan Carlos Gurpegui, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares y catedrático de Estudios Norteamericanos.

Las posibilidades de Harris de ser la próxima presidenta de Estados Unidos

"Kamala Harris tiene posibilidades muy serias de hacerse con la presidencia de los Estados Unidos. No lo damos ya por hecho. Esa posibilidad venía fraguandose desde el mes de noviembre, no surgió como algo repentino. Biden no podía seguir de candidato demócrata tras el debate", comienza incidiendo el catedrático.