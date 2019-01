La 'playlist' de Sinacio

Tiempo de lectura: 1



Antes, este viernes nos ha dejado en 'Herrera en COPE' su playlist, esas canciones que le gusta escuchar de vez en cuando y no se cansa nunca de hacerlo.

Sinacio que triunfa en el treatro junto a Leo Harlem y Sergio Olalla con 'Hasta aquí hemos llegao' va a comenzar a colaborar con 'La Tarde' de Pilar Cisneros y Fernando de Haro a partir del próximo lunes. Colaboración con la que quiere arrancar carcajadas a los oyentes de COPE, carcajadas que no cesan desde hace cuatro años, precisamente, con la obra con la que han conseguido ser el segundo espectáculo más taquillero de Madrid después de 'El Rey León' durante un año. Habrían llenado cuatro veces el estadio Santiago Bernabeu con el público que ha disfrutado de las ocurrencias de estos tres grandes del humor español. "Nos hemos empeñado en que la gente vaya al teatro a desparratarse y lo conseguimos" dice Sinacio que está completamente seguro de que "hay momentos en los que no se enteran porque no paran de reir".