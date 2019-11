La 'playlist' de Pastora Soler

Diez más una igual once. Once historias "de vida, de fuerza, de superación", once historias con música, once canciones que componen 'Sentir' el nuevo trabajo de Pastora Soler que hace el número 12 de su discografía.

Esto lo nuevo de la cantante sevillana, pero no será lo último y eso que ahora se va a tomar un descanso para esperar la llegada de su hija que va a nacer a principios de enero. Decíamos diez más una porque todo este disco ha ido evolucionando a lo largo del embarazo de Pastora que cuenta lo que siente una mujer en ese periodo tan bonito de la gestación en 'Al fondo a la Izquierda'.

"Tú, el mundo y nadie más/ quién diría que quererte me quita el aire/ que la piel me huele a ti" son algunos de los versos de esta canción compuesta por Gonzalo Hermida uno de los compositores de este nuevo disco de Pastora, en el que también hay temas de David Santisteban, Lorena Gómez, Conchita, Vanesa Martín o Funambulista, y algunas compuestas también por la propia Pastora, "lo vengo haciendo en varios discos, pero por encima de todo soy intérprete".

'Aunque me cueste la vida' es uno de esos temas en los que esa forma de interpretar es evidente, "tengo salud vocal y además conozco lo que mi público quiere oír"