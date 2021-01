La 'Playlist' de Juan Erasmo Mochi en "Herrera en COPE"

No hay duda, las dificultades hacen surgir el ingenio para superarlas. Hay quien lo tiene claro, los problemas te llevan a encontrar soluciones y eso es lo que ha hecho el cantante Juan Erasmo Mochi, que se ha adaptado a las nuevas tecnologías para superar los obstáculos que está poniendo la covid a los artistas que no pueden celebrar conciertos.

En su canal de Youtube no solo pone los vídeos de las canciones de su discografía que han hecho historia en la música de nuestro país y en América sino también cuenta sus experiencias en el escenario con otros artista de mucha calidad como Julio Iglesias o Camilo Sesto.

De Mochi hay éxitos que los que peinamos canas, en algun momento hemos cantado como "Mami Panchita" dedicada a la mujer de Luis Varela cuando estaba embarazada, "Juan pardo había empezado a hacer una música y yo le ayudé a terminarla, salió lo de mami panquicha por la tripita que tenía la mujer de Luis" recuerda Mochi que asegura que esta canción tuvo mucho éxito en España y ninguno en América "he tenido números uno en toda América pero allí nunca triunfo".

Si "Mami Panchita" no cosechaba éxitos en América, con "Qué hay en tu mirada" si lo consiguió, "sí triunfó, 35 millones de descargas en la red de distintos países americanos" dice con orgullo Mochi que confiesa una vez perdida la melena de la juventud que "voy a estar rapado hasta el fin de mis días, me pongo trágico fíjate".

La historia de "Los que se van" es digna de mencionar "esta canción me dio primero un gran desengaño y luego una gran alegría. Me la pidió el capitán de mi compañía cuando estaba haciendo la mili en Mallorca, pero como la letra dice "no querían marchar" eso le pareció fatal y no me dieron un permiso que creí me iban a dar".

Y ahora, ¿a qué dedica su tiempo Mochi? "He escrito una canción dedicada al Xacobeo, dedicada al Camino y a Galicia, porque la pandemia ha sido mala para todos, pero Galicia se ha visto muy perjudicada al no poder hacer la gente el Camino de Santiago. Además he sido gallego durante 11 años de mi vida, los años que estuve en América porque allí a todos nos llaman gallegos. Galicia es un lugar maravilloso para disfrutar de sus gentes de sus playas. "Botafumeiro" me nació del corazón".

Juan Erasmo Mochi espera que "Botafumeiro" se convierta en un himno para todos los que hacen el Camino, algo que no descarta hacer él porque "de piernas no estoy mal, puedo caminar muy bien, de manos no tan bien, me han tenido que operar dos veces y parece que ahora sí estoy recuperándome".