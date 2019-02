La 'playlist' de Ana Guerra

Tiempo de lectura: 1



No hay nadie en España (y si los hay son muy pocos), que no sepa quién es Ana Guerra. Desde su paso por la academia de OT, la cantante canaria va de triunfo en triunfo que comenzaron con 'Lo Malo', 'Ni La Hora' y ahora piensa seguir conquistando a sus seguidores con 'Reflexión' en el que caben 9 temas como 'Olvídame'.

Nueve canciones tan importante la primera como la última, "son fundamentales todas, si no, no habría disco. Es como si a un padre le piden que elija a un hijo..., yo no he sido mamá, pero tengo nueve bebés y no puedo elegir uno solo".

¿Cuál es la clave de este EP que acabas de sacar? "Que es un disco súper variado, con mucha sinceridad. Tiene todo lo que soy yo hoy en día con muchos géneros. Un disco que te va a ofrecer una experiencia musical muy divertida con música para bailar y con momentos íntimos como con ‘Olvídame'".

A Ana Guerra, Ana War, la descubrimos en un concurso musical, pero Ana Alicia Guerra Morales que cuenta con influencias musicales como Juan Luis Guerra, Michael Bublé o Luis Miguel, la música es parte de su vida desde pequeñita, "con 7 años empecé a estudiar en el Conservatorio de Canarias, al final con el apoyo de mi familia me formo. La música siempre ha estado presente en mi vida. Hice ocho años de flauta travesera. Estuve en el coro de voces blancas del conservatorio y tuve una profesora que me enseñó boleros, al igual que el fundador de Los Sabandeños, Elfidio Alonso, con el que canté boleros y tuve un profesor argentino con el que aprendí a cantar tangos".

Vamos que por las venas, a Ana Guerra, corre música a borbotones, "la música siempre estuvo en mí, me inventaba grupos y cantábamos en la calle o en los bares, o me inventaba otro grupo y éramos 23 en el escenario o era camarera y además cantaba".