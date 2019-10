La Playlist de Álvaro Urquijo en 'Radio Carlitos'

Escuchando ‘Mi Paraíso’ descubres que este álbum es de Los Secretos . El trabajo número catorce de esta banda, ya mítica del pop español, con canciones como ‘Si pudiera parar el tiempo’, "un disco con doce canciones cien por cien sonido Secretos, “para nosotros lo mejor es lo que piense el público” dice Álvaro Urquijo en 'Radio Carlitos'.

Un público "de todas las edades", dice Álvaro, que sabe que el grupo mantiene una identidad a lo largo del tiempo, porque Los Secretos, "sabemos lo que queremos desde el principio, empezamos muy jovencitos y dimos con una fórmula a la hora de componer, arreglar las canciones y tocar que englobaba muchos estilos porque teníamos una buena cultura musical, habíamos oído de todos sin prejuicios, sin problemas porque en el tocadiscos de mi padre sonaba desde Punk pasando por el Jazz. Nosotros hacemos todas las canciones con el mismo respeto".

'Mi Paraíso' es un disco muy de escuchar en la carretera, en largos viajes, “sí me gustan los discos y las canciones que fluyen, que puedas incluso mover la cabeza y asentir y mover el cuerpo, que caminan y ese tipo de canciones para la carretera son buenísimas. Me suelo poner en lugar del público para ver que canciones me gustan de las que hago, tengo que escucharlas muchas veces y si no me canso de ellas es que es buena señal y con este disco hemos tenido bastante atino porque cuando lo hemos terminado de grabar no estás alto y no lo quieres escuchar más sino que te gusta oírlas. Suena bien y estamos contentos”.