Padres separados: ¿puede un juez decidir si se vacuna a su hijo?

Los padres se ven obligados, cada día, a adoptar decisiones muy importantes para la vida y el desarrollo de sus hijos, ya sea física como mental y espiritualmente. Mientras los hijos son menores, son los padres quienes deciden por ellos. Si esos padres están bien avenidos y forman un matrimonio unido, no hay problemas -salvo que la decisión sea lesiva para la salud de su hijo-, pero cuando los padres están separados y cada uno tiene una opinión distinta sobre qué hacer con el vástago, comienzan las complicaciones.

Complicaciones que están surgiendo entre exconyuges con uno de los temas más candentes del momento como es la vacunación contra el coronavirus. En concreto, hay unos padres que se han enfrentado porque uno está a favor de vacunar a su hijo y el otro, no.

Al no ponerse de acuerdo, ¿quién decide? ¿Se vacuna al menor, no se le vacuna? Al ser un tema que afecta a la salud del menor y para su protección será un juez el que decida si se el vacuna o no.

"No es un caso de prevalencia de un padre sobre otro, no se trata de decidir si el niño lleva una ropa u otra para pasar el fin de semana" explica el juez José Antonio Vázquez Taín, "se está hablando de la salud de un menor, de un menor de 16 años y hay que tomar la decisión más beneficiosa para él y salvo que exista un problema de salud, el juez va a dictarmina que se le ponga la vacuna".

Siempre se toma la solución teniendo en cuenta el interés del menor. Y para salvaguardar su integridad. Incluso si los padres estuvieran de acuerdo en no vacunarle como ocurrió hace años en Granada con un grupo de padres que se oponían a vacunar a sus hijos tras un brote de sarampión en un colegio o incluso, padres que están de acuerdo en no llevar a sus hijos al colegio. En estos casos, los jueces tienen muy en cuenta la opinión de "los educadores, los servicios sociales, la fiscalía de menores o la Policía".



Por lo que asegura el juez Vázquez Taín que, en el caso de las vacunas como esta contra el coronavirus, "sería bueno que el legislador pusiera la vacuna dentro del calendario como las obligatorias".



Casos como este son excepcionales. Desde que ha comenzado el plazo de vacunación para los alumnos que tienen entre 12 y 19 años, al menos, el 75,3% ha recibido cuenta ya con una dosis de la vacuna y 4 de cada 10 tienen ya la pauta completa.