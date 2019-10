Marlaska, sobre la acusación de Torra de 'grupos infiltrados': "Habla desde el desconocimiento y la mala fe"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, compareció este jueves de madrugada para hacer un llamamiento a "parar ahora mismo" los actos vandálicos en Barcelona y, a la vez, alertó sobre la presencia de "grupos infiltrados" en estos disturbios. Torra deslizaba así la idea de que la Policía Nacional y la Guardia Civil estarían detrás de algunos de los incidentes más graves que se han producido en las últimas horas en Cataluña. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha respondido este jueves a Torra señalando que el presidente autonómico "habla desde el absoluto desconocimiento y la mala fe". En una entrevista en 'Herrera en COPE", el titular de Interior ha defendido que ambos Cuerpos "sólo están respondiendo con un trabajo excepcional a la violencia grave llevada a cabo por una minoría coordinada".

En ese sentido, las primeras palabras del ministro han sido para reconocer el trabajo de los cuerpos policiales - "que no está siendo fácil" - y ha dedicado unas palabras especiales a los miembros de la policía heridos durante los disturbios. Además, ha afeado a Torra que en su discurso de anoche no reconociera la labor que están llevando a cabo los Mossos. "Lamento que no hiciera ninguna referencia a la policía autonómica catalana, que está trabajando para garantizar la seguridad de todos los catalanes. Me pareció poco razonable", ha señalado.

Marlaska asegura que Torra tendrá que elegir "entre ser un partido autonómico o ser un activista" y asegura que el Gobierno le requerirá que sea claro en su elección. "Ayer, su condena de la violencia no tuvo la entidad que cabe esperar de un representante", ha dicho.