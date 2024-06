Manuel Sans y las experiencias cercanas a la muerte, en Herrera en COPE

“Hoy tenemos pruebas objetivas y otras pruebas con base ciéntifica que nos permiten decir que la muerte física no es el fin de nuestra existencia. Lo que nos hace únicos, perdura eternamente en otra dimensión energética”. Así de claro y conciso se ha expresado el doctor Manuel Sans cuando Alberto Herrera le ha preguntado sobre la vida más allá de la muerte.

Según se ha comprobado, hay miles de casos estudiados por la ciencia que coinciden en su relato. Lo primero que sienten es que se liberan de un enganche, se elevan y se ven a sí mismos en esa sala del hospital rodeados de médicos. Todos ellos cuentan que llegan a una luz cegadora que inunda su ser de un amor, una felicidad y una sensación de conocimiento absoluto. Llegado un momento, se les transmite que su hora aún no ha llegado.. y ahí es cuando vuelve a la vida.

El doctor ha explicado que “a partir de los 15-20 segundos de la muerte, el encefalograma es plano. Coincidiendo con este tiempo, un enfermo me contó su expermiencia cercana a la muerte. Yo soy cartesiano como médico que soy, y no me explicaba en absoluto ni me justificaba cómo un enfermo así me contase algo así tan bien definido”.

Abundando en esos ejemplos Sans ha relatado que “una enferma clínicamente muerta me contó exactamente cómo yo le hacía las técnicas de reanimación y cómo otros médicos hacían su trabajo. Cuando están en fase astral, pueden atravesar objetos, y ella pudo ver todo lo que estaba ocurriendo en todos los servicios de urgencia del hospital donde estábamos”.

Sobre cómo se transforman estas personas después de una experiencia cercana a la muerte, el doctor ha confirmado que “he podido comprobar que se encuentran muy incomprendidos, no se atreven a contarlo porque consideran que creerán que son alucinaciones. Le pierden el miedo a la muerte al tener contacto con gente cercana durante la experiencia. Y se vuelven muy intuitivos, para ellos el tiempo solo es presenten y se vuelven muy amorosos”.

Por último, Manuel Sans cree las personas que han vivido una experiencia así, “tienen una absoluta sensación de que estamos unidos amorosamente a todo. Somos universo, somos naturaleza”.