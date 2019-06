Los análisis económicos de Marta Flich: "La derecha no ve viables las pensiones y por eso baja los salarios"

Tiempo de lectura: 1



Las 'recetas económicas' de Marta Flich y sus opiniones políticas son un tanto extravagantes. De ello ha dado buena cuenta Santi González en "Herrera en COPE". En su sección, ha definido a Flich como "una esperanza" para la izquierda y un recambio para los hermanos Garzón. Y ha rescatado algunas de sus reflexiones: “Las pensiones se pagan con los sueldos. Por salirse gente de los pueblos no nos quedábamos sin tomates porque aumentaba la productividad. Antes una persona pagaba una pensión, pero ahora con el aumento de la productividad y con todo el avance tecnológico, con el sueldo de una persona se deberían pagar cuatro pensiones, por ejemplo. ¿Por qué no sucede? Porque se han bajado los salarios. Por eso, la derecha no ve viables las pensiones, porque quieren bajar los salarios”, ha dicho.