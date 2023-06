Les Luthiers, en Herrera en COPE: ''Cuando llegamos a España, nuestro primer contacto fue con Tip y Coll''

Les Luthiers dicen adiós para siempre a los escenarios. Carlos López Pucho y Roberto Antier son dos de sus miembros. Hoy han repasado sus casi cinco décadas sobre los escenarios con Maria José Navarro en ''Herrera en COPE''. Aunque faltan compañeros históricos ''teníamos mucho temor de no estar a la altura de la trayectoria'' explica Carlos, cosa que ratifica Navarro. Roberto entró en 2015 para sustituir a Marcos Mundstock , ''yo no pensaba entrar porque no era un gurpo que incorporara gente. No lo podía creer y fue un honor''.

No puede faltar Johan Sebastian Maestropiero, personaje que da nombre a un bar de Granada, como el propio del grupo. Sin duda, la huella de Les Luthiers en España es grande, llevan décadas en el imaginario colectivo. Sus influencia son Chaplin, Tricicle, Woody Allen, Paquita Salas o Eugenio.

Son conscientes de la actualidad del humor, aunque son fieles a su estilo. ''Hay distintos tipos de humor y es difícil que la clientela sea compartida. Se ven cómicos ingleses con un humor basado en incomodar al especraor, cada vez tienen más éxito'', pero su humor no ha cambiado. ''Siempre que se habla de la inteligencia del humor de Les Luthiers, parece que fuese necesario un doctorado para ser espectador''.

Les Luthiers darán su último espectáculo en el Guixols Arena de Sant Feliu de Guíxols (Girona) el 9 de julio.