Juan Carlos Aparicio, en COPE: “Subir las cotizaciones será pan para hoy y hambre para mañana”

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos, sin la patronal, para subir las cotizaciones a la Seguridad Social, “podría ser pan para hoy y hambre para mañana”, así lo ha calificado en ‘Herrera en COPE’ el exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio.

Para Aparicio el problema reside en que España está gastando más o menos un 12 % de su riqueza en pensiones y los cálculos que se han hecho (y yo les vendo por buenos) habla de una cifras por debajo de los que tienen ya en este momento otros países con los que siempre queremos compararnos, ya sea Italia, Francia, etc. El problema no está en sostener cantidades entre el 12, el 15, el 16 % nuestra riqueza, el problema está en presentar la Seguridad Social digamos separada por un muro del Estado, como si tuviese vida propia, como si pudiera haber una Seguridad Social sin el Estado o un Estado aceptable sin Seguridad Social. Y ahí es donde viene todo este juego que estamos viendo de que no se quiere corregir, racionalizar y actuar sobre ingresos y sobre gastos del conjunto del Estado, por supuesto incluyendo, a la Seguridad Social”.

Por eso, señala el exministro que “tendrá que crear un escenario o dibujar un escenario en el que se equilibren a medio plazo los gastos y los ingresos, porque si no el sistema este de seguir engordando una enorme deuda que tienen que pagar quienes precisamente han de pagar también cotizaciones sociales más altas, pues va a ser un escenario de difícil mantenimiento por no decirte imposible mantenimiento”.

“Si queremos una España próspera tendemos que ser muy buenos en nuestra industria, en nuestros servicios, muy buenos en la oferta de nuestros productos agroalimentarios y ahí es donde tenemos que concentrar esfuerzos y buscar que hay población activa y productiva. Y si generamos riqueza, a podremos repartir entre la España activa y la España pasiva”, explica Aparicio que recalca lo que está haciendo el Gobierno “no se quiere tocar la parte de gasto, sobre todo del gasto que condiciona o creen que puede condicionar el voto de los ciudadanos”.

Para terminar, apunta Juan Carlos Aparicio que “España puede perfectamente pagar su nómina de presiones durante muchos años si se mantienen en los órdenes de crecimiento que manejábamos y se manejan ahora, hoy estamos en el 12. Creo que hay margen y recorrido para mantener, como mantienen otros países en torno al 15, el 18% nuestra riqueza tranquilamente incluyendo a los baby boomers o a las generaciones numerosas de los años 60 pues también”