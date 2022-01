Iñaki Arteta, en COPE: "El nacionalismo hizo que conceptos como paz o libertad se trastocaran"

El director de cine Iñaki Arteta acaba de publicar ‘Historia de un vasco: cartas contra el olvido’, 248 páginas en las que a través de cartas explica a los jóvenes vascos del 2022 la realidad de Euskadi en el peor momento del terrorismo de ETA.

Son "cartas dirigidas primero, a mí mismo, a medida que he ido escribiendo sobre mi propia experiencia me he dado cuenta que me estaba respondiendo a cosas que tenía en mi pasado por resolver, pero también a los jóvenes porque se ha elegido una parte de mi biografía entre la infancia y la juventud, pasando por la adolescencia, y las experiencias de los que hemos vivido en Euskadi en los años más terribles del terrorismo, después de la Transición, son experiencias de las que se pueden extraer muchas lecturas interesantes para la juventud, porque la juventud tiene la ingenuidad suficiente para ser fácilmente manipulable y eso lo he sentido yo en mi vida en aquellos tiempos”, explica de entrada el autor y director de cine.

Años en los que la cobardía de los que miraban para otro lado explica muchas cosas de las que pasaron, “viví en una sociedad, que en los últimos años del franquismo y en los primeros de la Transición, se fue convirtiendo en salvaje en la que convivíamos con gente que señalaba a otra gente, con gente asesinada, gente joven que asesinaba a gente de nuestros pueblos y lo que parecía una valentía de esa gente que luchaba por los derechos de los que vivíamos, digamos, acorbadados, produjo situaciones que crearon una bolsa grande de gente paralizada que no dio lo mejor de sí ante una situación así, gente acobardada, luchando con su propio miedo, con su propia supervivencia, una sociedad muy complicada” afirma Iñaki Arteta.

¿Alerta a los jóvenes sobre las trampas que pueden tener conceptos como libertad, indepencia o paz, si los manejan los que antes empuñaban un arma? "Naturalmente, eso está en las condiciones de las sociedades llevadas al extremo. En Euskadi en aquellos momentos, el nacionalismo se volvió más agresivo, más radical y puso a la sociedad en una situación en la que tenía que optar por algo, o estar al lado de los que reivindicaban cosas para la sociedad que eran difíciles de explicar, pero fáciles de entender como que éramos un país diferente y que hizo que conceptos como libertad, paz, se trastocaran, perdieran su sentido auténtico y estuvieran dirigidos a la confusión, sobre todo de las mentes más jóvenes, pero también de los adultos que creyeron en cosas que eran suficientes para que otros mataran a otros ciudadanos”, responde el autor.

¿Hay señales de alarma en discursos como Otegi cuando dice que ‘estamos preparados para gobernar’ y el joven Arteta hubiera imaginado a Otegi como lendakari? “Cuando somos jóvenes somos capaces de vivir nuestra historia sin pensar en cosas más importantes como el terrorismo o la virulencia del nacionalismo. No me imaginaba nada, tampoco entendí como pasamos del Franquismo a la Democracia, o que la Democracia que iba a ser un espacio mejor para la convivencia nos íbamos a encontrar con lo que nos encontramos con una espiral terrorista tremenda que se acopló a nuestra vida y la hicimos convivir con una vida normal. Es lo que aún me deja perplejo como el ser humano es capaz de avanzar en una historia personal mientras en la sociedad se está labrando un germen violento que parece que no te afecta”.

Los jóvenes vascos de hoy, ¿qué saben de la historia de sangre de ETA, piensan que pelillos a la mar, saben la realidad de los años de plomo? “Los jóvenes entre los 15 y 20 años no saben de nada, a esas edades estás a otra cosa, pero muy poca gente se acerca a la historia, a la realidad política, en esas edades. Ese concepto de los jóvenes vasco está inflado- también de los españoles-, probablemente no porque sus padres no les han contado grandes cosas de lo que ha pasado y luego hay que cruzarlo con que a los gobiernos autonómicos españoles, a los gobiernos de los nacionalistas no les ha interesado nada transmitir un relato veraz, contundente contra el terrorismo porque han sido parte implicada. En la educación del Gobirno vasco no le interesa una transmisión de la historia que tenga que ver con una crítica absoluta al terrorismo o que tenga que ver con su posición al respecto. Espero que, con el tiempo, los jóvenes evolucionen y se interesen por su pasado y sean periodistas o escritores o cineastas, relaten la historia, incluso aunque no la hayan vivido de una manera veraz”