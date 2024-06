La historia de superación de Sarah, campeona del mundo de surf adaptado: "Es un sueño cumplido"

Sarah es campeona del mundo de surf adaptado y dónde más libre se siente. Es aquí en el pico, por cierto, dónde empiezan a romper las olas. Su historia es dura, es bonita y sobre todo es distinta. Lo bueno es que las olas, independientemente de tu condición, tratan a todos por igual.

Sarah revivió con 18 años en esta sala de hospital. Llegó por lo que parecía una gastroenteritis. Su situación se complicó tanto que tuvieron que inducirla en un coma. Un coma de 10 días del que prácticamente no recuerda nada. Bueno, hay algo que sí recuerda. Sentía que las extremidades le pasaban mucho. Descubrimos su historia en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Ella misma nos la cuenta.

Explica, sobre ese recuerdo, que fue un poco complicado. "Cuando crees que te vas a comer el mundo. Me encontré vendada. Intentaba moverme y mis extremidades no respondían. A mí al principio nadie me dijo lo que me estaba pasando ni las consecuencias en las que iba a derivar", explica.