Herrera desmiente que Don Juan Carlos se encuentre en estado grave

Carlos Herrera ha desmentido este lunes las últimas informaciones publicadas que aludían a un posible agravamiento en el estado de salud de Don Juan Carlos. El comunicador ha hablado esta misma mañana con el Monarca y éste la ha asegurado que se encuentra en perfectas condiciones.

"Hay una Información de Europa Press en la que se afirma que el Rey Juan Carlos está en estado grave y que la Casa Real valora su traslado a España. Será otro Rey, porque con el que yo he hablado está mañana está extraordinariamiente bien de salud. He contactado con él para saber si su Majestad estaba enfermo y él mismo me ha dicho que estaba como un oso. La voz exultante que yo he escuchado no era la de un enfermo terminal o la de un enfermo encerrado en un hospital o en la UCI. La propia Casa Real ha contactado para saber si esto era así", ha señalado Herrera.