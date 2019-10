García Egea, tras la foto de Marlaska cenando durante los disturbios: "Deja que los policías luchen solos"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido este jueves la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por estar cenando en un restaurante de Madrid mientras continuaban los disturbios en Cataluña. En un tuit, García Egea se hace eco de una información de okdiario, según la cual "Marlaska cenaba anoche en el bar de copas de moda de Chueca mientras ardía Barcelona".

En una entrevista este jueves en 'Herrera en COPE', García Egea ha razonado su petición de dimisión. "Un medio se encontró a Marlaska cenando en un barrio conocido de Madrid mientras ardía Barcelona. Es una muestra de lo que hoy tiene el Gobierno, que es un desatino permanente. No tienen claro qué hay que hacer para mantener el orden en Cataluña", ha dicho.

El secretario general del PP no ve "de recibo" que "en la peor noche de Cataluña pillen a Marlaska cenando en un restaurante de Madrid". "Tiene que dimitir un ministro que está dejando que los policías actúen solos Está superado por esta situación. La descoordinación del Gobierno es evidente", ha dicho. En este sentido, ofrece el testimonio de un Policía Nacional, que asegura que no pudo beber agua durante horas porque los independentistas "no les daban tregua".