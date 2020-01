Fernández (PP): "La ruptura del independentismo abre un escenario igual de peligroso"

Nueva bofetada para el independentismo. La ruptura entre JxCat y ERC se ha constatado este lunes tras retirar la condición de diputado en el Parlament al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Mientras que Junts per Catalunya no está dispuesta a aceptar la inhabilitación de Torra, los dirigentes de ERC acataban las órdenes del Tribunal Supremo y de la Junta Electoral Central, al considerar que en el caso de que no se hiciera caso, se pondría en riesgo las instituciones catalanas y la posibilidad de negociar con el Estado.

El portavoz del PP en el Parlamento de Cataluña ha asegurado este martes en “Herrera en COPE” que esta especie de implosión del independentismo “tiene cosas positivas, pero también se abre un escenario más difícil de gestionar e igualmente peligroso”. “Después de tanta emotividad y lucha por el independentismo, lo único que había era una lucha por el poder en Cataluña” ha señalado.

Para Alejandro Fernández, “se está demostrando que en Cataluña no había una mayoría social a favor el independentismo, era un juego de partidos”.

El portavoz del PP en el Parlamento de Cataluña insiste en que a pesar de esta escisión del independentismo “el PSOE ya se ha comprometido a algo peligroso y muy complicado con ERC: la libertad de Oriol Junqueras sea como sea, el blanqueamiento de los delitos pretéritos y la inmunidad de posibles delitos futuros”. Además, añade que “tenemos el miedo que se vuelvan a rearmar y quieran lanzar un segundo ataque unilateral para logar la independencia, por tanto, hay aspectos positivos de esta crispación entre JxCat y ERC, pero no nos confiemos”.

Alejandro Fernández insiste en que después de la inhabilitación de Torra “Sánchez debería pensar en sentarse con él”. Relata que “a pesar de que Torra ha perdido su acta de diputado, estos meses va a ser como un fantasma de la ópera, como una especie de Gargamel deambulando por el Parlament, solitario y sin capacidad de ejercer gobierno, es un espectáculo lamentable”. “Que después de todo esto el presidente de todos los españoles vea bien reunirse o blanquear a Torra, demuestra que ha perdido toda su decencia”.

Sobre la posibilidad de que haya unas nuevas elecciones en Cataluña, el portavoz del PP en la Comunidad cuenta que “aunque existía el rumor de convocatoria, parece que se ha enfriado el mensaje, pero no es seguro, porque parece que las decisiones que toma Puigdemont en Waterloo obedecen a impulsos desordenados”.

Alejandro Fernández cree en la posibilidad de que el PSC, en caso de elecciones, entrara dentro de un tripartito, aunque apunta que “depende del precio que se dé desde el Gobierno. De momento hemos visto que Carmen Calvo ya está haciendo un blanqueamiento de los delitos cometidos”. El portavoz del PP en Cataluña está convencido de que se va a abrir un debate muy duro sobre el traspaso de competencias de justicia y de un Consejo General del Poder Judicial propio para Cataluña e independiente del Gobierno de España. Si es así, asegura, “el PP estará ahí para llevarlo al Constitucional”.