Entrevista completa de Herrera a Javier Ortega Smith (Vox)

Tiempo de lectura: 1



Ortega Smith cree que ambas formaciones no pueden pedir su firma para un programa en el que no han colaborado. "No se nos ha escuchado e incluso algunos nos han insultado con todo tipo de adjetivos y nos quieren poner un cordón sanitario. Esto va a depender de la generosidad de PP y Cs a cambiar a algo más que una coma. Rivera ha dicho que no lo va a hacer y esa actitud impositiva no la aceptaría nadie. Se nos debe un mínimo de respeto", ha dicho. El secretario general de Vox es consciente de que con doce escaños no pueden exigir la aplicación de todas sus medidas, "oero que de ahí a que directamente no se nos llame a una negociación me parece inaceptable".

Herrera ha sugerido que lo ideal sería presionar a PP y Cs tras sacar adelante la investidura que pusiera fin a casi cuatro décadas de hegemonía socialista en Andalucía. Sin embargo, Ortega Smith que se les achacaría después que están bloqueando el gobierno que ayudaron a forjar. "Eso hace que el malo de la película pueda ser Vox. Y sin nosotros no podría haber una oportunidad de cambio. No podemos dar un cheque en blanco a quien va a ser presidente de la Junta y luego se nos eche en cara un acuerdo que ni siquiera hemos firmado. Para que haya gobierrno, que escuchen a 400.000 andaluces (los votantes de Vox)", ha dicho.