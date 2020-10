El embajador de Guaidó en España: "El gobierno español no ha intervenido en la fuga de Leopoldo López"

Antonio Ecarri, embajador en España de la Asamblea Nacional que nombró presidente a Juan Guaidó, ha subrayado este lunes en una entrevista en "Herrera en COPE" que el gobierno español no tuvo "nada que ver" con la salida de Leopoldo López. En su opinión, la 'fuga' del opositor se debe a que el régimen de Maduro ya no controla nada en el país. "Ha sido una salida audaz. El régimen ursurpador busca echar las culpas y los errores de su incompetencia a otros. Lo único claro es que ese Gobierno no controla nada. No controla a los Policías ni al Ejército... Es un régimen sostenido por una cúpula militar corrupta, que es lo único que le queda ya a Maduro. Lo único que han hecho es poner presa a una pobre mujer trabajadora de la embajada o a un guardia privado, en lugar de poner presos a los jefes de seguridad de su régimen", señala.

Ecarri ha asegurado que están "eufóricos" tras la llegada de Leopoldo López a Madrid. "Es un logro tenerle liberado y agradecidos con el Gobierno de España, que ha permitido su ingreso en el país", ha dicho. El embajador en España de la Asamblea Nacional venezolana que reconoció a Guaidó como presidente asegura que todavía no ha tenido mucho tiempo para hablar con él. "Le saludé y le dije que habláramos de política después de estar con su familia. Ha estado siete años lejos de ellos", ha dicho.