Cayetana Álvarez de Toledo: "Estoy a favor de unir fuerzas con Ciudadanos antes de las elecciones"

Cayetana Álvarez de Toledo, designada por Pablo Casado como cabeza de lista del PP por Barcelona en las elecciones generales del 28 de abril, cree que su elección tiene "un valor simbólico" en la lucha contra el independentismo. "Yo estoy muy preocupada por el desafío separatista. Y me parecía que era una forma coherente de asumir esta responsabilidad en Barcelona en un momento crítico. Y tiene valor simbólico porque también es '¿qué hace una de fuera viniendo ahí?', que es la gran mentira fundacional del nacionalismo. Pensar que existe un perímetro moral en torno a Cataluña que impide que los demás españoles podamos opinar, hablar y considerar Cataluña tan nuestra", ha justificado.

En este sentido, la periodista recuerda que Meritxell Batet se presentó como número 2 por Madrid y no pasó nada. "Y yo me presento por Barcelona y es como si llegara el colonialismo. Sólo faltaría que una española no se pudiera presentar en una provincia española", ha dicho. "España es una nación y las elecciones generales son para toda la nación. Y todos tenemos derechos de ciudadanía en todo el país. Y voy a defender la de todos los catalanes que quieren seguir formando parte de España", ha contado a Herrera.

Álvarez de Toledo cree que en el PP catalán sienten ahora que hay una apuesta por Cataluña. "Se sienten amparados y con fuerzas. Vamos a reconstruir el partido para ser un dique de contención frente a un proyecto de extranjería, que es en lo que se basa el proyecto separatista: convertir a la mitad de los catalanes en extranjeros y también al resto de españoles. Para hacer frente a eso, tenemos que tener una presencia fuerte en Cataluña", ha comentado. Además, culpa de esta situación al PSC, "el gran drama de la política española". "Por culpa de ellos tenemos los problemas que tenemos ahora. Si se hubieran mantenido junto a la igualdad y al constitucionalismo, esto no hubiera llegado hasta este extremo", ha razonado.

Por último, Cayetana ha dicho ser partidaria de unir fuerzas con Ciudadanos en próximas convocatorias electorales. "Me parece de sentido común. Si queremos una españa democrática, los partidos constitucionalistas tenemos que ir juntos. Y esta operación se tendrá que hacer, tarde o temprano", ha concluido.