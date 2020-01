Así responde Rosa Díez a los dirigentes del PSOE que piden llevarla ante un juez

Durante su espacio en "Herrera en COPE", Rosa Díez ha contestado a los miembros del PSOE que han pedido tomar acciones legales contra ella. "Como no van a juzgar a los delincuentes con los que ha pactado el Gobierno, pues pueden juzgarme a mí", ha dicho la exdiputada con mucha ironía. La exlíder de UPyD ha lamentado los insultos que recibe en redes pero asegura que va a seguir defendiendo sus ideas. Y subraya: "Antes me perseguían sus socios enviándome una bomba a casa. Y ahora me amenazan con perseguirme ellos mismos, los del PSOE. Y esto pasa con la indiferencia de miles y miles afiliados socialistas que no están de acuerdo con Sánchez pero callan. En el pasado, mucha gente que no estaba de acuerdo con cosas que hacían sus dirigentes callaron. Y eso nos trajo mucha miseria, mucho dolor y muerte a Europa".

Por último, Díez ha criticado el acuerdo de investidura al que han llegado PSOE y ERC. "Si celebran una consulta que afecte al futuro de España, será ilegal. Lo que ha pactado Sánchez es una ilegalidad. Si lo lleva a cabo, tendrá que ser juzgado. Salvo que se dediquen solo a llevar ante la Justicia a constitucionalistas", ha sentenciado.