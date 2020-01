Así responde en directo Herrera a un ataque de Máximo Pradera

Herrera no ha pasado la oportunidad de responder en directo al periodista: "Vamos a ver, Maximito. Tú has sido tonto desde que naciste. Y además has ido creciendo en la tontería, porque eres alto y te cabe mucha. ¡Qué tendrá que ver Sevilla! ¡Qué tendrá que ver Mariló! Es verdad, tienes razón. Caben en un taxi. Pero muy apretados. A la que quieren meter un asistente, ya no. Igual te contratan a ti, a ver si hay suerte", ha dicho.