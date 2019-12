Antonio Irastorza: "Los ingleses han huido de la izquierda dura de Jeremy Corbyn"

A Antonio Irastorza (Lynx Advisors Limited), el español de la 'City' que todo el mundo conoce y respeta y asesor de la Corte Suprema de Inglaterra, el resultado de estas elecciones no le ha sorprendido. "Corbyn había tomado una posición muy extrema. El inglés es muy pragmático y el papel de izquierda dura asumido por el partido laborista ha asustado a mucha gente, con promesas de grandes impuestos y nacionalizaciones que realmente no son temas populares", ha dicho en una entrevista este viernes en "Herrera en COPE". Según él, los británicos han votado por el "menos malo de los dos". "Ha sido una situación peculiar. Querían evitar que los laboristas ganasen. Y hay mucho cansancio con Brexit. Llevamos casi tres años 'congelados'", ha contado.

Irastorza ya no duda de que habrá Brexit aunque no ve tan claro que se llegue tan rápido a un acuerdo final con la UE. "Va a haber una negociación dura. Johnson es un elefante como una cacharrería que puede molestar al negociador. Esperemos que adopte una postura pragmática", ha contado. Sobre el líder de los tories, Irastorza asegura que "cambia de opinión según su conveniencia". "Ha sido siempre muy ambicioso. Siempre quiso el discípulo de Churchill. Incluso imita sus gestos. Respetando su brillantez, me da un poco de respeto sus formas de negociar. Creo que en los últimos meses se ha moderado un poco, pero no sé si este triunfo tan mayoritario le arrastrará al centro o le dará confianza al creer que ha sido elegido por amor y no por el temor a una izquierda dura como Corbyn", ha contado.

Por último, Irastorza augura que Escocia podría celebrar un segundo referéndum de independencia. "No creo que haya referéndum en Escocia a corto plazo, pero hay una mayoría aplastante que lo demanda. Va a ser una posición incómoda la que va a tener Boris Johnson y no descartaría que hubiera en unos años un nuevo referéndum", ha dicho.