Alberto Herrera se sincera y cuenta cómo se siente tras ponerse al frente de "Herrera en COPE" en verano

Alzamos el telón de una nueva temporada de La Noche con el Grupo Risa y lo hacemos entrevistando a Alberto Herrera Montero. No es la primera vez que Alberto se pasa por el programa. Ya en su día vino a nuestro estudio para echar un rato de radio, convirtiéndose además en nuestra entrevista más escuchada hasta la fecha.

Esta semana nos apetecía hablar con él después de un verano que no olvidará fácilmente. Junto con Bárbara Archilla y durante los meses de julio y agosto, ha conducido ‘Herrera en COPE’ desde las 10h aprovechando la ausencia de Carlos por vacaciones, y hemos querido conocer de primera mano cómo ha sido esa experiencia para él. Cómo le llegó la oportunidad, quién se lo ofreció y cuándo, si lo esperaba, qué otros planes tenía para el periodo estival, y hasta qué punto le trastocó todo lo que tenía pensado hacer. Porque Alberto no ha parado en todo el año. Porque Alberto no sabe parar. Se entrega en cuerpo y alma en todo lo que hace y eso lo lleva en los genes. Es un currante nato.

Hablamos con él de la inexorable crítica que acompaña a la responsabilidad presentar un programa de la envergadura de ‘Herrera en COPE’. La constructiva y la que no lo es. ¿Hubo alguna sección que le hubiera gustado hacer que se quedada en el tintero? ¿Algún compañero al que ha echado de menos y que le hubiese gustado tener al lado estos meses?

Una charla en la que nuestros personajes le preguntarán cómo ha hecho el programa puntualizando alguna que otra cosita, algún que otro detalle. Hablar con Alberto siempre es un placer. No solo por sus cualidades como personas, que las tiene y muchas, sino además porque es un muy buen tío. Y esta semana nos apetecía arrancar la temporada con él.

Las imitaciones más ingeniosas, el buen rollo, las entrevistas más amenas, una música distinta y la rebosante diversión, protagonizan un espacio respaldado de forma absoluta por la audiencia de COPE.

El humor y el entretenimiento son un elemento indispensable en la radio. Y el Grupo Risa toca todas las teclas del medio radiofónico. En sus gargantas y en sus cabezas conviven multitud de personajes. Solo ellos tres son, al mismo tiempo, técnicos y locutores; redactores, y productores. Editores y realizadores. Presentan, entrevistan, cantan, imitan, inventan, parodian, pero sobre todo, crean.

El 'Grupo Risa' pone además la banda sonora y el humor a los programas más escuchados de la antena.

Los jueves, a partir de las 11:30 de la mañana, sitúan a Carlos Herrera frente a ‘El Espejito’ en el repaso semanal a su programa. Una sección con bromas, montajes, canciones y las imitaciones más desternillantes.

En los programas deportivos, también deja su huella. Cada miércoles por la noche, a partir de la 01:00h se citan en "El Partidazo" con Juanma Castaño, para divertir a la audiencia con el ‘Vaya Fiesta’, incluyendo sus montajes, sus canciones, las llamadas más inesperadas y los gazapos más sorprendentes del mundo deportivo.

Cada madrugada de martes están en ‘La Noche con Beatriz Pérez Otín’ recordando sus mejores piezas radiofónicas, los jueves aparecen con El Pulpo en ‘Poniendo las calles’, y cuando no hay Liga aparecen con su ‘Golpe de Gracia’ en esas tardes de fin de semana.

Además Miner y Fernando ponen su acento propio a las retransmisiones de los partidos en ‘Tiempo de Juego’ y ya forman parte de la mítica 'Primera Hora' del programa conducido por Paco González y Pepe Domingo Castaño. Según el EGM, ‘La Noche con El Grupo Risa’ es el programa líder de las madrugadas del fin de semana en España.