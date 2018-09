Vuelve la presentación de 'José Luis Moreno'

Por petición popular, 'La Noche del Grupo Risa' ha recuperado a 'José Luis Moreno' para presentar el menú del programa. De esta manera, al más puro estilo 'Noche de fiesta' ha ido presentando a los particulares invitados del programa: Alejandro Abad, Fórmula V, Bordón 4, Rumba 3, Django, Pablo Echenique, Florentino Pérez, Adolfo Arjona, Germán Dobarro, Luis del Olmo, José María García, José Ramón de la Morena, Juanma Castaño, Epi, Blas y Rockefeller. Aunque lo mejor es escucharlo.

Asimismo, el Grupo Risa busca a Vlado Divac, el jugador de baloncesto al que Ramón Calderón, en su etapa de presidente, aseguró haber fichado, aunque nadie llegó a verlo. Para ello, Fernando Echeverría, David Miner y Whoper han recuperado la llamada a la empresa de viajes en autocar La Sepuldevana, a ver si encuentran a esta gran estrella serbia. "Bueno, pues proteste usted", dice al final de la llamada María, la pobre operadora telefónica que atiende la gamberrada del Grupo Risa, que imita a un serbio buscando al jugador de baloncesto e interesado en algo más: "Tú casar conmigo, yo buscar papeles así".

Al no tener éxito, el trío de cómicos de la Cadena COPE lo busca directamente en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía del Aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas para denunciar la desaparición de Divac "desde hace dos semanas". "¿Qué quiere que le hagamos nosotros?", le dice el agente que le atiende, "tiene que ir a comisaría a poner una denuncia, aquí no podemos hacer nada, aquí el que único que ha desaparecido es el que estaba conmigo, que no está".

