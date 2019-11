Vuelve 'El Zorro': lucha por la unidad de España y contra el adoctrinamiento del catalán

El pasado domingo 27 de octubre se avistó en la manifestación constitucionalista de Barcelona, organizada por Sociedad Civil Catalana, a 'El Zorro', tal y como Antonio Banderas dio vida a este personaje en el cine.

Creó su personaje hace unos años para “defender a los niños del adoctrinamiento en las escuelas”. Es mexicano y “defiende” a los jóvenes de Latinoamérica y de otros lugares de Cataluña que tienen “problemas para integrarse”, ha comentado.

Dice que como 'El Zorro' apoya a los pobres y los explotados. Vive en Barcelona y no da su nombre porque no quiere problemas en su trabajo. No es Banderas pero sí es como

Se hace llamar Don Diego de la Vega, el héroe de ficción creado por Johnston McCulley en 1919 que se disfraza de negro para ocultar su identidad y ayudar a los más necesitados en Alta California.

“Defiendo que los jóvenes escojan la lengua que quieran para estudiar y no se imponga el catalán”, ha asegurado. “Quiero que la gente tenga a alguien en quien portar su esperanza”, ha definido.

Este mejicano se viste en cada manifestación por la unidad de España por “el hartazgo de ver que las situaciones no se resuelven y cada vez van a más”, ha sentenciado.