Víctor Manuel confiesa en COPE lo que hizo con las primeras 100.000 pesetas que ganó en un festival

‘La vida en canciones’ es el último trabajo de Víctor Manuel para celebrar su 75 aniversario. Una antología o cancionero en el que el cantante ha recopilado 59 canciones, de las más de 500 que tiene, elegidas por él mismo. “Las canciones raras, las ‘caras B’, algunas de las que yo llamo desgraciadas” decía Víctor Manuel a Cristina L. Schlichting en ‘Fin de Semana’ donde ha presentado este nuevo álbum.

Una entrevista en la que el cantante ha repasado parte de su vida y de su trayectoria profesional, recordando a su padre, sus primeras canciones, los primeros éxitos… y, por supuesto, Ana Belén de la que dice seguir estando enamorado confesando que “me gusta mucho mi mujer, me gustan las mujeres fuertes y Ana es una mujer fuerte. Ana es inmanejable”.

Ana Belén y Víctor Manuel en los estudios de la Cadena COPE. cope.es









Y en ese viaje de la vida recuerda Víctor Manuel sus primeras canciones, su periplo por las radios para cantar y los primeros festivales. Y es, precisamente, cuando gracias a uno de estos concursos empieza a rodar la carrera musical del asturiano.





Esto es lo que hizo Víctor Manuel con las primeras 100.000 pesetas que ganó





Cuando Víctor Manuel estaba estudiando música en Madrid se presentó a varios festivales como autor, “y uno de ellos lo gané con la canción ‘Lazos azules y rosas’, nos cuenta el cantante. Concretamente fue en un festival de Orense.

100.000 pesetas ganó Víctor Manuel, “un dineral en 1966” exclama. Y, a continuación relata lo que hizo con ese primer dinero que ganó “me encerré en mi casa y empecé a escribir canciones” y nació “ese primer disco que está hecho con el dinero que gané. Ese disco del que habla Víctor Manuel es el que tiene la famosa canción ‘El abuelo Vítor’ y ‘Paxarinos’.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La reacción del abuelo de Víctor Manuel al escuchar su canción: “Tú, ¿por qué tienes que ir contado…?”





La de ‘El abuelo Vítor’ es una de las canciones más famosas de Víctor Manuel. Quien no ha cantado alguna vez eso de “el abuelo fue picador allí en la mina”. Una canción con la que homenajea a su abuelo, que habla de la enfermedad crónica que tenía su abuelo por trabajar en las minas de carbón en Asturias.

Aunque su abuelo falleció poco después de que Víctor Manuel grabase la canción, el cantante cree que su abuelo sí pudo escucharla porque como recuerda “un día me dijo: ‘Tú, ¿por qué tienes que ir contando que tu abuela me esconde el tabaco?’. Y por eso me di cuenta que la había escuchado, porque una de las resoluciones de la canciones es que ‘María le esconde el tabaco’”.

Y es que como cuenta Víctor Manuel “mi abuelo era muy, muy fumador. Contaba mi madre que en la posguerra plantaba incluso las semillas y cultivaba en unas plantitas de tabaco para seguir fumando”.

Por último, confiesa Víctor Manuel que esta canción a su abuelo “no le molestó” pero “sí le incomodó que la gente supiese que la abuela le escondía el tabaco”.