Viajan a la capital de Nepal, conocen a unos portadores y no dan crédito con cómo suben sus cosas al Annapurna: "25 kilos en la cabeza"

María Machado y Dani Errantez, una pareja que decidió dejar atrás su vida rutinaria en busca de aventuras por el mundo, están viviendo una experiencia única en Nepal, en la región del Annapurna. Después de recorrer países como Grecia, Camboya, Japón y Filipinas, los viajeros han llegado a Pokhara, una ciudad famosa por ser la puerta de entrada a los trekking más impresionantes del Himalaya. Cada semana, cuentan en Fin de Semana a Cristina López Schichting lo que viven, y en esta ocasión, ha sido algo ciertamente especial.

Desde Pokhara, María y Dani han vivido la magia de Nepal. Dani relata cómo, aunque el viaje de Kathmandu a Pokhara fue "un viaje terrorífico", con una carretera llena de baches, socavones y mucha polvareda, la llegada a este pequeño rincón de Nepal compensó todo el esfuerzo. "Nos ha dado un trekking precioso, eso sí. El camino fue horrible, pero la llegada a un lugar que ha merecido la pena, eso no lo cambiaríamos por nada", señalaba Dani.

Las vistas de cara al Annapurna son increíbles

Uno de los momentos más memorables para la pareja fue alojarse con una familia local en Pokhara. María describió cómo esta experiencia les permitió sumergirse en la vida nepalí: "Nos están tratando como si estuviéramos en nuestra propia casa, nos dan parte de su comida, tienen un jardín precioso, nos cuentan historias de sus flores y nos ofrecen productos locales como el café y las papayas". Esta relación cercana con los habitantes de la región, según María, les ha hecho sentirse como en casa durante su largo viaje.

el extraño cinturón de los porteadores de nepal

Durante su estancia, María y Dani han tenido la oportunidad de conocer de cerca a los porteadores, una figura esencial en el trekking de Nepal. Estos trabajadores, muchos de ellos jóvenes , transportan mochilas de hasta 25 kilos a través de las montañas, utilizando un método con el que alucinaron ambos, por lo poco convencional que es.

Dani narra cómo les pidió usar estas mochilas, y describió lo poco usuales que son. "Les pedí, por favor, que si no les importaba probar una de esas mochilas enormes que llevan. No llevan asa porque lo que llevan es cinturón que va enganchado en la cabeza y con eso realmente es con lo que tiran hacia arriba y van a una velocidad enorme. Pesa aproximadamente unos 20, 25 kilos", relató a Cristina López Schlichting.

La experiencia de María y Dani está siendo muy enriquecedora

Pero no solo se quedó alucinado con ella, sino que Dani decidió probarla. "Me parecía una verdadera locura, di cinco pasos y no podía más. Esta gente sube muchísimo más rápido que nosotros, lo hace prácticamente todos los días y además sin caerse ni mitropensarse". Este sistema, que se ha utilizado durante generaciones, requiere de una resistencia impresionante. "Se nota que lo llevan haciendo prácticamente desde que son niños", añadió María, destacando la increíble agilidad de los porteadores.