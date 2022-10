El objeto que Nacho Cano heredó de su padre y que marcó su carrera: "Lo llevo siempre conmigo"

El reloj es una de esas raras genialidades que aparecen sobre la tierra cuando una conjunción de astronomía y mecánica acierta con lo que es simple y verdadero. En todas las culturas la gente ha fabricado relojes. El reloj insistente en su sonería tiene algo de cordón umbilical que nos une a una extraña nostalgia de futuro. Así ha comenzado Cristina López Schlichting la entrevista a Nacho Cano, un artista que precisamente "aprendió a dar cuerda a la rueda de las melodías universales y que puso en hora a toda una generación".

Y es que Nacho Cano tiene una bonita historia con un reloj tal y como ha recordado en COPE. "Era muy pequeño, tendría 7 u 8 meses y ya agarraba el reloj a mi padre, me lo ponía en la oreja". Modesto, como se llamaba, falleció el pasado mes de julio. "Curiosamente el único testamento que me dejó fue su reloj que lo llevo siempre conmigo".

Ese reloj fue además su primer vínculo con el ritmo, para él era como escuchar el eco de una caracola. "Desde pequeño tenía obsesión por ese sonido, era el único a mi alcance".

Su padre demostró no solo que sabía plantearte tentaciones rítmicas, también que tenía buen oido para la música, de hecho auspició los comienzos de Mecano. A principios de los 80, su padre compró 100 copias de su primer disco 'Hoy no me puedo levantar' con el fin de quepudieran entrar en el circuito de la radio y todo sin que se enterase su madre. "Mi padre nos ayudaba en secreto, comprándonos instrumentos o con el local de ensayo".

Recuerda Cano cómo con esos 100 discos iban por las radios. "Así fue como Mecano sobrevivió hasta que 'Hoy o me puedo levantar' consiguió tener éxito y de ahí hasta el final".

También su padre fue el primero en hablar a Nacho Cano de Malinche, la historia de amor que surgió entre Hernán Cortes y la indígena que le acompañó como intérprete durante la conquista de México. "En ese momento yo no le hacía caso. Estaba en el rock and roll. Pero la historia estaba ahí. Cuando en 2010 me fue a Miami reconecté con esto”. Y con el runrún en la cabeza, se puso manos a la obra. Más de una década después, el sueño de Malinche es una realidad.

