“Somos más fuertes de lo que pensamos, pero hay que ser valientes sin caer en la imprudencia”

Seguramente te esté costando mucho sonreír desde hace un tiempo. No vamos a negarlo, las circunstancias no son las mejores: imposibilidad de reunirnos con nuestros seres queridos si somos más de un pequeño número determinado, de dar un abrazo reconfortante en un funeral, de viajar ya no solo fuera de España sino de una comunidad a otra para hacer turismo…

Estamos rodeados de adversidades y, si bien es cierto que dice el dicho que “lo que no te mata te hace más fuerte”, se hace cuesta arriba, no nos vamos a engañar. Por eso se agradece todo tipo de ayudas en esta ardua labor, y una de esas ayudas llega en forma de libro: ‘Más fuerte que la adversidad’, de la Editorial Planeta y con la firma de todo un experto en temas psicológicos y de autoayuda: Walter Riso, doctor en psicología especializado en Terapia Cognitiva.

Walter ha estado en Fin de Semana con Cristina, donde reconoce que su desafío ha sido mayor porque su mujer sufrió una hernia de disco y él un fuerte herpes facial: “Muy complicado porque tenía que terminar el libro. Fue ‘en casa del herrero cuchillo de palo’. Las cosas que tuve que aplicarme… de esto no se salva nadie y en el libro trato de explicar cómo enfrentarlo”.

¿Dónde empieza la valentía y dónde la imprudencia? Walter se refiere a Aristóteles: “La virtud es un camino que va por la mitad, como un valle entre dos cumbres. Ser imprudente es no tener miedo o no saberlo evaluar, y eso es peligroso para uno mismo y para los demás. El otro extremo es el cobarde, tiene miedo a todo o no es capaz de enfrentar el menor temor. El valiente es el virtuoso depende del fin de que tenga ya que un narcotraficante puede ser valiente, al final es enfrentarte, aunque seas frágil. La fragilidad es lo que es uno admira cuando alguien está enfrentando algo fuerte o difícil. Michael Jordan decía que aceptaba el fracaso, pero no aceptaba no haberlo intentado porque si no no se habría podido mirar al espejo después, y eso nos pasa a todos. Intentarlo es tratar de hacerlo aunque te tiemble todo. Sales de eso con mayor autoestima y seguridad”.

“Mis pacientes me dicen ‘no pensé que fuera tan fuerte’, y estas situaciones te permiten ver que eres más capaz de enfrentarte a las situaciones de lo que pensabas. Cuando la gente me dice que no es capaz siempre les pregunto si lo han intentado”, relata Riso, que añade que “tenemos un problema de adversidad colectiva. Cuando estás ante algo límite o haces un estrés postraumático, como los soldados que vienen de la guerra, o un crecimiento postraumático, de la que sales mejor. Empiezas a revisarte, quieras o no, y es un poco lo que nos pasa ahora que el mundo se paró y a mí me pasó también”, reconoce.

Walter explica que también ha pasado con las parejas, sobre todo con el coronavirus: “Las que estaban bien quedaron mejor, pero las que estaban regular quedaron peor. Eso te ubica en una realidad y creo que la posibilidad de crecer en el ser humano es sesgar lo menos posible. Si sesgas negativamente eres un fatalista y pesimista, pero si lo haces positivamente eres optimista, y el optimista extremo también es peligroso. ¿Cuál es la cura de todo esto? Aunque la gente prefiere el alivio porque la cura duele, pues es el realismo, ver las cosas como son, y esto nos ayudó porque vimos que, como especie, no éramos invulnerables y que, quizás, tanta tecnología e inversiones no han podido con una bacteria mínima. La gente habla más de la muerte de lo que hablaba antes”.

Si hay algo que está fastidiando mucho a todos es la incertidumbre: no saber cuándo acaba esto, no tener claros los criterios de vacunación… y él esto lo aborda en el libro: “La incertidumbre: el combustible de la ansiedad”. ¿Cómo se combate? “Le dedico mucho porque es un tema que cargamos. La incertidumbre es tener un vacío de información que no puedes llenar, que la vida es una curva de probabilidades, no de certezas. Y es la gasolina de la ansiedad, y la ansiedad es un miedo anticipado. En la tv recibimos demasiada información, sobresatura, y cuando es contradictoria o ambigua se ha demostrado hace mucho tiempo que eso genera neurosis experimental y, a su vez, disonancia cognitiva, que es que entras en contradicción y no sabes cómo manejarla. Tu sistema interior se desequilibra, es una situación de estrés, y eso genera corticoide, una cantidad hormonal de desestabilización”.

Walter da estrategias para salir adelante: “Primero, separar posibilidad de probabilidad. ¿Es posible que me caiga una bomba en la cabeza? Claro, pero si me quedo con eso me muero del susto. Si yo cambio y pregunto por su probabilidad, no es lo mismo, porque es una entre muchos millones. Si logro esa diferencia semántica me ayudo mucho. Segundo, no hacer anticipaciones catastróficas, no hacer el mal adivinador, no entrar en el bulo de la obsesión. En situaciones límites, a veces lo que funciona es aceptar lo que pueda pasar. Lo que depende de mí y lo que no. Cuando uno empieza a discernir entre ambas cosas y aceptas lo que no puedes controlar, céntrate en lo que sí. En pandemia, cuidarte y cuidar de los tuyos”.