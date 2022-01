Solos en casa estas Navidades: cuando el covid trastoca tus planes

Raro es encontrarse a una persona que no tenga a algún conocido contagiado por la covid. Y es que el aumento de contagios por la nueva variante ómicron, mucho más contagiosa que las anteriores, ha explosionado en estos últimos días en los que todos estábamos preparando nuestras Navidades junto a nuestras familias y amigos.

Cierto es que como la gran mayoría iban a juntarse con más gente, viajar, etc; y, como nos recomendaban hacernos test, pues se han conocido muchos más casos y al final, estamos viviendo unas atípicas Navidades que nadie esperábamos que pudieran ser así.

De esta manera, no cabe más que resignarse y llevarlo lo mejor posible. Y mucha improvisación, que ha sido clave en estas fechas. En ‘Fin de Semana’ conocemos lo que les ha ocurrido a tres familias que por ser positivos a última hora tuvieron que cancelar todo lo que tenían previsto.

Sin duda alguna, el ejemplo de lo que, seguramente, hemos vivido todos.

En el caso de Javier Dancausa,toda la familia dieron positivos. Su mujer ya se encontraba mal días antes del 23 de diciembre y ella pensaba que tendría el covid, pese a que Javier insistía en que no. Finalmente “la confirmación llegó el día 23 y fue positivo”, nos cuenta el marido. Así que, a última hora tuvieron que cancelarlo todo.

Aunque el resto de la familia, tanto Javier como las niñas dieron negativo, pasados unos días ya todos positivos. Aunque asegura Javier que “no ha sido grave, gracias a Dios”. Así que la Nochebuena, aunque estaban juntos, él cenó con mascarilla hasta que no se confirmó su positivo. Y, concluye Javier “hemos tenido mucha suerte porque nuestras dos familias nos han ayudado mucho y nos han traído comida”.

Miquel Ángel y Lola son otras de las parejas que han tenido que quedarse solos en casa. En este caso, es Miguel Ángel el que dio positivo y nos cuenta cómo fue “estuvimos esperando hasta el último momento porque ya teníamos previstas las cenas y comidas de Navidad. Aunque el 23 me empecé a encontrar mal, hasta el 24 no me hice el test y fue rapidísimo. En cuestión de segundos salió positivo”. Su mujer, además, está embarazada y es embarazo de alto riesgo, aunque de momento no está contagiada.

A estas dos familias, por lo menos les pilló en casa y no sufrieron las consecuencias de nuestro compañero de Deportes, Ángel García, en pleno viaje. Nos cuenta Ángel que al igual que han hecho muchos, apuraron todo “lo que pudimos para hacernos las pruebas, hasta el día 23 que nos hicimos mi mujer y los niños una PCR de las rápidas. Y cuando íbamos ya en el coche, de viaje, por Somosierra me llamaron para decir que había dado positivo. Así que tuvimos que dar la vuelta y volver a casa”. Y en casa siguen, aislados, con la esperanza de poder viajar estos últimos días porque los niños tienen muchas ganas de ver a sus abuelos.