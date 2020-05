Schlichting: "No vamos a permitir que cercenen la libertad de información"

Cristina López Schlichting, presentadora del programa "Fin de Semana" de COPE, ha sostenido este jueves que, pese a los deseos de algunos de coartar la libertad de información, los medios de comunicación no van a permitir dicho ataque. En un café virtual con ocho de sus oyentes, la comunicadora ha manifestado sentir un temor por el recorte de libertades de los últimos meses y la perspectiva futura del país. "En otras épocas podía estar indignada con la gestión económica. Pero mi temor de ahora es mayor. Yo he debatido con Pablo Iglesias y él es partidario de la democracia del pueblo soviético y que lamenta la caída del Muro. Esto me tiene espeluznada. Que a estas alturas se pueda decir que algo tan terrible sea un ejemplo, me pone los pelos de punto", ha dicho.

Schlichting ha advertido que el intento de silenciar algunos medios ya se da. "Cuando ellos eligen las preguntas de los periodistas, dan trato de favor a los medios afines o quieren controlar el flujo de información de las redes sociales ya se intenta coartar esta libertad. Pero nosotros no lo vamos a permitir", ha dicho.

Durante su encuentro con los oyentes, Schlichting también ha contado de dónde viene su pasión por el periodismo. "Pensaba que el amor a la literatura me había llevado al periodismo. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que hay más factores, como la curiosidad. El periodista es un gran cotilla", ha dicho. La comunicadora ha admitido que le encanta hacer ejercicio y leer, dos placeres que le relajan. Todo lo contrario a lo que le ocurría en el pasado cuando iba a algunos debates de televisión. "He sido muy vehemente en los debates, quizá excesiva. Pero la vida me va enriqueciendo y me ha hecho más tolerante y flexible. Ahora no me exacerbo como antes, aunque he de reconocer que a veces me ha dado subidas de tensión", ha dicho.

Schlichting también ha contado el origen de la famosa coletilla de las "preciosas Canarias" cuando da las señales horarias en antena y ha dejado una reflexión para estos tiempos de coronavirus. "Habrá que buscar un equilibrio entre correr ciertos riesgos y vivir dignamente. Las cosas hay que hacerlas bien, pero tenemos que ir interiorizando eso", ha concluido.