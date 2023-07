Santiago Segura revela la anécdota que compartió con Francisco Ibáñez en uno de sus proyectos: "Era..."

Santiago Segura ha pasado por los micrófonos de 'Fin de Semana' para presentar su próxima película, 'Vacaciones de Verano'. Sin embargo, más allá de esta nueva aventura profesional, Segura ha explicado que hizo una película sobre Manuel Vázquez, el creador de las hermanas Gilda y Anacleto. En ese film, participó el mítico dibujante Francisco Ibáñez. ¿Quieres descubrir cómo fue esa experiencia de Santiago Segura con el historietista? Descúbrelo en el siguiente audio.

"Le gustaba vivir y la película es muy graciosa porque vendió varias veces la muerte de su padre. La colaba constantemente a su editorial. A Ibáñez le gustó mucho y salió", afirma el cómico a Cristina López Schlichting. La comunicadora ha aprovechado la ocasión para agradecer el legado que nos deja Francisco Ibáñez. "Es un chorreón de personajes. Para mí Mortadelo es el más grande. Y lo que nos ha hecho disfrutar y reír. Qué bonita la oleada de cariño que vimos en Twitter", reflexionaba Santiago Segura este domingo en COPE.

"El cine de Hollywood tiene toda la hegemonía"

Sobre su próximo proyecto profesional, el director indica que cada miembro de la familiar encontrará algo para ir al cine. "Hay muchas cosas que me hacen decir que entiendo que elijan esta película", explica.

Añadía que 'Vacaciones de Verano' ha arrancado muy bien en su estreno. "Es mucha responsabilidad. Las películas, cuando se invierte tanto como en Hollywood, su mercado es el mundo. Por ejemplo, en China, ha entrado mal en 'Indiana Jones'. Ahora tienen un follón montado allí. Así que no sé que van a hacer". Además, añadía que "entramos siendo el número 2. El día del espectador vivimos un hito. Se estrenó 'Misión Imposible' y quedamos primeros. Es el único territorio donde España se ha estrenado en segundo lugar. A mí me flipa".





¿Y las películas de Santiago Segura saltan fuera de nuestras fronteras? Asegura que no, que su único mercado es España. "En plataformas las disfrutan en otros países. Curiosamente, el cine de Hollywood tiene toda la hegemonía. Seguro que no has visto estrenar películas alemanas. Es hacer que tu cine sea algo importante", continúa su discurso. El cómico indica también que siente cierta envidia por Francia porque "aquí en el top 10 si logramos 'colar' una española ya es un hito".

Segura también ha aprovechado su paso por los micrófonos de 'Fin de Semana' para defender lo necesario que es un ministerio de Cultura. "Siento que es importante. Como la educación. Pero no me gustaría ser político tampoco. A mí me insultan por hacer políticos, así que imagínate si me dedicase a esto", bromea.

Mucha gente le critica por su forma de hacer cine. Aunque no le presta demasiada atención. "Cuando leo eso, me pregunto por qué la gente tiene tanto odio y ocio".

No te pierdas la entrevista al completo en el audio que tienes disponible a continuación.

