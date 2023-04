¿Sabes si eres una persona con hipersensibilidad psicológica? Estos son los síntomas que podrían probarlo

A todos nos gusta la primavera. Los días son más largos, suben las temperaturas y parece que la estación nos pide estar en la calle, salir, estar con nuestros seres queridos e intentar aprovechar al máximo cada minuto del día. No obstante, no para todo el mundo es una época sencilla. Lo que no muchos saben es que hay personas, posiblemente más de las que pensamos, que tienen hipersensibilidad psicológica. En pocas palabras, la llegada de la primavera acentúa algunos trastornos mentales y rasgos de la personalidad. En estos casos, la empatía es la emoción protagonista. ¿Por qué ocurre esto?

Pedro Martínez es el psicólogo de cabecera de 'Fin de Semana" y ha asegurado que precisamente esta capacidad, la empatía, puede suponer un auténtico problema. "Es la emoción de las emociones", ha asegurado el experto. Si bien es "básica y fundamental" para poder interactuar con el medio, así como para adaptarnos al mismo, dentro de lo que es la sensibilidad hay personas que tienen un grado mayor o menor. Los psicólogos pueden valorarlo en una tabla del 0 al 10.

Por un lado, están las personas hiposensibles, poco sensibles, mientras que las que tienden a situarse hacia el final, más cerca del diez, "son más sensibles y la empatía tiene mucho que ver". Una emoción que puede convertir a todas aquellas con la empatía muy desarrollada en personas "muy vulnerables". Estas se caracterizan por ser personas "susceptibles de ser influenciadas por estímulos externos e internos, pero sobre todo externos". No solo son "personas altamente sensibles", sino que también "ante este tipo de estímulo van a estar muy afectadas, les va a influir muchísimo y lo van a manifestar con tipos de conductas como llantos, tristeza y les hace ser sensibles". Cada vez que estas personas anticipan que algo así va a ocurrir, "se manifiestan estas situaciones de forma exacerbada".





En este caso, es tanto una combinación genética como algo que han ido aprendiendo con el tiempo. "Va aprendiendo a afrontar este tipo de situaciones y la experiencia les enseña a anticipar", ha asegurado. Además, experimentan una "sensibilidad extrema, son pocos resistentes a la frustración y hacen unas valoraciones o pensamientos demasiado negativos de las situaciones que tiene que abordar". Una tendencia que, además, puede afectar a nuestras relaciones personales. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, una persona con hipersensibilidad psicológica puede sentir "cualquier tipo de manifestación de conducta pro parte del otro y puede generar conflicto porque puede llegar a sentir que la pareja no le entiende, que no le comprende y hace muchísimas cosas para ir contra ella", lo cual puede generar "tensión en la relación y puede llegar incluso a que se separen".

No obstante, sí se puede dialogar con ellos y a "racionalizar esta interpretación exagerada", así como aprender a reconducirla.