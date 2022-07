El regreso de Doña Rogelia a COPE: “Aznar me concedió la única entrevista de humor, nunca repitió”

Doña Rogelia. No hace falta decir más porque la imagen sale al momento: una señora enjuta, muy pequeña, con mucha mala leche, con historias pintorescas… y que en realidad no existe. Bueno, sí que existe pero es que no es humana. No es como Nadal, que todo el mundo dice “no es humano, es superior”, en este caso no es humana en ningún sentido porque es un guiñol, uno muy especial y que supone un maravilloso recuerdo para millones de españoles que rieron con las ocurrencias que salían por su boca. Bueno, vale, por la boca de María del Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa, que es quien se encargaba de darle “vida” y que supuso un antes y un después en la historia del entretenimiento español.

María del Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa, más conocida como ‘Maricarmen y sus muñecos’, ha pasado por Fin de Semana con Cristina con todo ese buen humor que la caracteriza: “Somos una troupe, totalmente, y para organizarlo en mi cabeza creo que a estas alturas de mi vida, que he pasado por dos filtros, tengo una total autonomía y cada uno es cada uno, son una prolongación mía pero muy independientes”.

Ella estuvo con Luis del Olmo en ‘Protagonistas’, con una Rocío Jurado emocionada con Doña Rogelia: “Me acuerdo perfectamente, fue histórico, era una gran amiga mía, la más grande. Eso sí, era como una niña, se creía todo, yo sacaba a Doña Rogelia y la alegraba cuando lloraba en los camerinos para darle fuerza. Es un caso de personaje que se come a la autora. Pero también te digo que a mis personajes solo les han tocado el Rey Juan Carlos y Julio Iglesias”.

Maricarmen conoció a Doña Rogelia en Cuenca: “Lo cuento en uno de mis libros y en el prólogo lo relato. Me dolía mucho una muela, iba de gira para actuar en Castilla La Mancha y llegué a la Plaza Mayor de Cuenca, vi una mujer quitando el polvo y levantando una polvareda en la acera y, como no sabía dónde estaba la farmacia, le pregunté y me dijo ‘to tieso y luego a la derecha’, y ahí la conocí”.

El Pato Nícol es otro personaje muy querido para ella: “Fue el primero, es mi ídolo y está enamorado de mí pero sin ninguna oportunidad de esperanza, claro, porque cuando dice que está enamorado de mí le digo ‘pero qué dices, por favor, ¿cómo me voy a casa con un pato?’, y me dice ‘pues no sería raro, te casaste con un ganso’”.

Con 14 años su padre falleció, “se fue al cielo y ahí estará, muchas veces me dicta los guiones”, reconoce Maricarmen, que le halaga sin remilgos: “Fue un genio, tenía un humor impresionante y siento mucho cómo lo tengo y lo inspira”. Luego conoció a José Luis Moreno, a quien conoció y también a su padre: “Desde ese momento fui elegida para el cásting y empecé a hacer marionetas y guiñol con Natalio, grandísimo marionetista y una persona cultísima, y desde entonces nos hicimos muy amigos”.

Algo sorprendente es que en un viaje en tren por Asturias la metieron en la cárcel: “Sí, así fue”, cuenta, “precisamente porque yo estaba, con 16 años, leyendo a Unamuno y Natalio en inglés leía Hemingway; entonces entró la policía secreta, que pedía documentación a todo el mundo, y cuando llegó el momento me pidieron el DNI, Natalio, que era antitodo, no levantó la vista del libro, detalle que no les gustó mucho, y cuando vieron mi carnet y que tenía 16 años me preguntaron ‘¿usted con quién viaja’?, y la respuesta de Natalia fue lo que provocó que me llevaran a la cárcel, ‘Maricarmen no contestes a ninguna impertinencia’, y en la siguiente parada me bajaron y me llevaron a la cárcel, pero fue muy divertido porque cuando llegué a Madrid a toda mi pandilla, que éramos rockeros, les conté lo de la cárcel y todos alucinando”.

Llega Daisy, la adolescente respondona y deslenguada: “Ella nació al mismo tiempo que Nícol, los hizo el padre de José Luis Moreno, y con ellos dos fui a la sala más prestigiosa de España, en el Retiro, ‘Pabillón’, y debuté compartiendo cartel con Xavier Cugat y Abbe Lane”.

Maricarmen estuvo en tv y en radio, y para radio la descubrió el gran Luis del Olmo, quien le pagaba una animalada y ella lo confirma: “Te prometo que me pagaba un millón de pesetas por cada entrevista. El día que me llamó digo ‘¿pero tú estás loco? Lo mío es visual, tiene que verse’, y me dijo ‘te equivocas, tiene tanta fuerza tu personaje que ya sin verlo está identificado al segundo’, le dije que no, insistió, me llevo a ‘Protagonistas’ y fue un pelotazo enorme, estuve ocho años con él”.

Doña Rogelia además logró desvelar algo impensable, imposible, increíble: Aznar estaba enamorado de ella. Sí, el guiñol entrevistó al expresidente y este lo reconoció, era su “pasión oculta”. Maricarmen lo recuerda con mucho cariño: “Es una cosa importante, fue la única entrevista que hizo José María Aznar, además amigo mío y vecino de Madrid, que concedió de humor, nunca más repitió con nadie”. Y aún más: el Rey Juan Carlos coincidió con ella en un restaurante: “Qué risa madre mía, me hizo sacar a Doña Rogelia de la maleta, tengo las fotos. Me ve y me dice ‘oye, me tienes que enseñar eso que haces tú’, yo puse voz de Doña Rogelia y se rio mucho”.

Para terminar, más personalidades, que no falten: Lina Morgan. “Fue maravilloso, era maravillosa, fue la madrina de mi primer libro, que presentamos en el Ritz, también estuvo Jesús del Pozo. En mi libro dedico con algunas palabras a Lina Morgan, ‘mi espejo’. Me dijo ‘somos las dos gansas más locas y payasas de toda España’”.