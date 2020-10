La reacción de Carmen Lomana al enterarse de los motivos de la separación de José Tomás: “Qué horror”

La socialité Carmen Lomana ha descubierto este sábado los motivos detrás de la separación del torero José Tomás de su novia, y lo ha hecho manera sorpresiva, y a través de la propia presentadora del programa, Cristina López Schlichting. Por ello, la reacción de la colaboradora de Fin de Semana de COPE ha sido de lo más peculiar: “Qué horror” Así las cosas, Lomana mandaba un aviso de cara a las próximas semanas en cuanto a la repercusión mediática que pueda tener la ruptura.

Y es que esta semana se conocía la ruptura del matrimonio, que se conoció en Estepona, como la propia Lomana relataba. “Vivían en Estepona y, aparentemente, eran un matrimonio maravilloso, pero yo ya no me atrevo a decir que ningún matrimonio es maravilloso. A lo mejor estaban en crisis y, al ver lo de Ponce y Paloma se han animado”, comentaba. Nadie parecía percatarse en ese momento de que la socialité no sabía que el motivo de la separación era que el torero, también en este caso, habría comenzado otra relación con una chica más joven.

“Esta chica trabajaba en un supermercado de cajera, en Estepona, y ahí se enamoraron. Estaba casada, dejó a su marido y se fue con José Tomás. Se casaron y tienen un niño de 11 años, una pareja feliz, pero parece que no tanto”, explicaba Lomana.

Lomana se entera de los motivos

“Lo están empezando a llamar ‘un Ponce’. Estas son las cosas de llegar a la media edad y empieza el hombre o la mujer empiezan a perder los papeles”, comentaba Cristina López Schlichting. En ese momento, la conversación se volvía cada vez más extraña, ya que Lomana seguía sin percatarse de los verdaderos motivos.

“Es cierto que no ha subido fotos con ella, ha sido un robado”, comentaba Maiki De Toro, en una conversación que seguía siendo ajena a la socialité. “Ah, ¿pero también es una joven de 20 años?”, preguntaba Cristina. Fue en ese momento cuando Lomana se percató: “¡Pero yo no me he enterado de eso! Osea, que ya tiene otra… No tengo ni idea. Uy qué horror. Oy, oy, oy…” reaccionaba sorprendida.

El aviso de Lomana tras la separación de José Tomás

Eso sí, la colaboradora de COPE explicaba que, de ser una separación ocasionada por otra joven, la reacción de José Tomás no sería igual que “Si se fuera con otra, pongo la mano en el fuego por que no haría las tonterías que le estamos viendo a Ponce. Pero José Tomás yo le conozco y es tan serio, tan torero, es maravilloso”, aseguraba Lomana.