¿Qué pudo provocar el derrumbe de la terraza de Palma? "Se construye para que este no pase, hubo algún error"

Este jueves, el derrumbe de un restaurante en Palma de Mallorca dejaba cuatro fallecidos y 16 heridos, varios de ellos en estado crítico.

Las imágenes del colapso de la terraza son tremendas. La terraza del edificio se viene abajo, y debido al peso cede también la planta baja del Medusa Beach Club, un local de ocio en plena Playa de Palma.

El sobrepeso en la terraza, principal hipótesis del derrumbe del restaurante de Palma Al menos cuatro personas han fallecido y otras 16 han resultado heridas; siete de ellas se encuentran en estado crítico Redacción Digital 24 may 2024 - 08:38

Los bomberos han explicado que la hipótesis que se baraja es la antigüedad de la estructura y el sobrepeso que soportaba la terraza.

¿Cómo se debe construir una terraza? ¿Qué precauciones debemos tener? ¿Cuánta gente puede haber encima de una terraza en un domicilio? Para responder a estas y otras preguntas, en 'Fin de Semana' hemos hablado con el arquitecto y vocal de la Junta Directiva del colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Fernando Landecho.

"Con toda la cautela, ya que aún hay pocos datos, las imágenes desprenden que cedió la terraza y cayó sobre el suelo de la primera planta, y este peso más el impacto cayó sobre el sótano", comenzaba diciendo el arquitecto.

Y es que asegura que "un desastre como este no tiene que producirse nunca, los edificios se construyen con toda la seguridad para que este no pase. De hecho, es excepcional. Cuando pasa, sin que sea un accidente, como parece este caso, significa que ha habido algún error".

La antigüedad del edificio, un factor clave

La antigüedad del edificio es un factor determinante a tener en cuenta: "Hay una cosa muy importante, tener mucho cuidado al hacer las reformas. El edificio era de los 70, sobrepasa los 50 años y eso significa que no está construido con la misma seguridad que se hace ahora".

"Nosotros pedimos que las administraciones sean muy escrupulosas en el control de las normas que hacen y que avancen en hacer normativas más rigurosas, la normativa actual es de hace 20 años. Nos obliga a una revisión cada 10 años, y esto es muy poco, sobretodo si lo comparas con otras situaciones como lo que hacemos con los coches", añadía en su charla con Cristina López Schlichting.

La bóveda que se vino abajo era de 'marés', una piedra arenisca típica de Mallorca, habitual en las casas que se construyeron hace décadas junto al mar, ¿pudo esto influir en el derrumbe?

"En las Baleares es habitual su uso, pero eso no significa que no se pueda usar. Seguramente esa piedra tenía la seguridad, pero no se contaba con que un forjado lo golpeara. El problema es por qué se cayó esto. Es un factor de riesgo añadido la cercanía al mar por la salinidad, pero cuando se construye ahí ya se sabe que hay que tener unas precauciones añadidas", ha asegurado Landecho.