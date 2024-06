¿Qué hago si me veo atrapado en una corriente de retorno en el mar? "Nunca luches contra ella"

En días en que el calor empieza a apretar son muchos los que desempolvan los bañadores y ponen a punto la piscina para los primeros chapuzones. Y en Fin de Semana pedimos precaución. Esta semana conocíamos la muerte de dos personas en Alicante cuando trataban de ayudar a un grupo de bañistas. Ahogamientos que se suman al de un pequeño de dos años en una piscina particular en Toledo.

Los números de muertes en el agua alertan a las autoridades. El año pasado 422 personas perdieron la vida por este motivo en nuestro país, un 8% más que el año anterior. Es la cuarta peor cifra desde que hay registros.

Tragedia en Guardamar: mueren ahogados dos hombres mientras trataban de salvar a otros bañistas Una tercera persona ha sido trasladado al hospital con síntomas de ahogamiento Redacción COPE AlicanteAlicante 07 jun 2024 - 14:39

Alberto García Sanz es director de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo y ofrecía algunas claves para evitar sustos durante los próximos meses de verano: "El principal problema es que muchas piscinas particulares no suelen tener un vallado perimetral. Todos los años, por desgracia, ocurre algún ahogamiento en bebés. El niño accede a la piscina o por curiosidad o porque hay algún juguete que quiere coger... y en las piscinas particulares la vigilancia no suele ser continua" explicaba: "En Francia es obligatorio el vallado. El número de ahogamientos en bebés se ha reducido en un 80%". Supervisión constante es la clave para prevenir desgracias.

Los expertos recomiendan la norma de los 10''20'': Mirar a donde está el pequeño cada diez segundos y estar a una distancia de él que pueda recorrerse en veinte segundos.

No solo los niños corren peligro. Muchos adultos eligen para bañarse playas sin vigilancia. Bien porque no lo hay, bien porque el bañista acude a horas tempranas o tardías tratando de evitar las masificaciones. La Federación Española de Salvamento y Socorrismo cree importante que se amplíen los horarios de vigilancia de playas y recuerdan que hay que bañarse siempre en lugares correctamente vigilados. Y nunca confiarse, ni siquiera en los mares aparentemente más calmados.

¿Y qué hacer en caso de detectar que alguien está en problemas?: "Lo que hay que hacer es avisar para que alguien intervenga. El mar es peligroso. Una persona en el mar sin aletas... no tiene prácticamente nada qué hacer. Cuando una persona es arrastrada por una corriente de retorno y otra quiere rescatarla, en el momento en que llega a salvarla va a tener una deficiencia de oxígeno importante por el esfuerzo hecho. Y es que luego tiene que arrastrarla y salir de esa corriente. Por tanto es un hecho imprudente. Claro, a veces desde el sofá pensamos... ¿Cómo ha podido tirarse (a ayudar a la persona en apuros)? Es que es muy difícil mantener la sangre fría. Ver que alguien se está ahogando y no intervenir. Es trágico pensar que esa persona se ha ahogado y que no has hecho nada para salvarle. Pero el riesgo que corres es muy elevado".

El director de la Escuela de Salvamento y Socorrismo recordaba qué hacer en caso de vernos atrapados en una corriente de retorno: "Lo bueno que tienen las corrientes es que no te absorben, no es un remolino que te succiona. Hay que dejarse llevar. Nos llevará unos metros hacia el interior del mar. A partir de ahí, hay que salir paralelamente a la playa, nunca luchar contra la corriente. Y buscar el oleaje para que nos devuelva a la orilla".

