¿De qué se disfrazarán este año Cristina López Schlichting y Goyo González para dar la lotería de Navidad?

La lotería de Navidad está ya a la vuelta de la esquina. En tan solo unos días, exactamente el 22 de diciembre, tendrá lugar el Sorteo Extraordinario de Navidad, uno de los sorteos más importantes y populares que se celebran en España. Este año, como ya viene siendo costumbre, se celebrará en el Teatro Real y dará comienzo a las 8 y media de la mañana. Además, como cada año, este día se retransmitirá desde la Cadena COPE de la mano de Cristina López Schlichting y de Goyo González.

Ambos comunicadores hacen de este día un momento mucho más especial con sus disfraces. El año pasado iban de niño y niña de San Ildefonso, Schlichting “con coletitas, con las pecas en la cara” y González “con su pajarita”. Pero para este año aún no tienen disfraz, quieren “cambiar un poco” y por ello, la conductora de 'Fin de Semana' se muestra “pensativa” viendo a ver cómo se pueden disfrazar para dar la lotería.

Cristina López Schlichting define este día 22 como un “gran espectáculo”, o así lo van a organizar tanto ella como Goyo para contar “toda la jornada de más ilusión del año”. Es un día en el que, como cuenta la comunicadora, cualquier persona de a pie que “amanece medio pensionista” puede llegar a convertirse en “multimillonario”.

Desde la antena tienen pensado hablar con esas personas que ganen el premio para que ellos mismos sean quienes cuenten “cómo se sienten” y “cómo lo van a celebrar”. También hablarán de dónde se han vendido los décimos premiados y además, en cope.es podrás disponer, “segundo a segundo”, de todos esos números que han obtenido premio.

“Va a ser una mañana de ilusión” comenta la comunicadora de COPE, y no duda en que no te lo puedes perder, sobre todo para que no te quedes sin saber cuál será el disfraz de ambos para este día.