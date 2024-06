"Un sueño". Así describe Rosa Villacastín su prolongada carrera periodística, a la que acaba de poner broche final y que ha repasado en los micrófonos de Fin de Semana con Cristina: "He estado en todas las salsas. ¿Puedes pensar que vas a comer con Carlos de Inglaterra? Pues yo comí. Con Forbes, que me enseñó su Palacio de Tánger. He vivido tantas cosas bonitas que no quiero que este final venga por otros derroteros".

En una conversación deliciosa, la periodista y escritora abulense recordaba a las nuevas generaciones de comunicadores que el periodismo es una carrera a largo plazo: "Ahora todo se quiere hacer muy deprisa. Pero no lo saboreas. A mí no me queda nada por hacer en el periodismo" afirmaba emocionada.

Rosa Villacastín destaca la "discreción" y "fidelidad" de las secretarias en el 35 aniversario de la ASPM 16 jun 2023 - 12:28

Autora de numerosos libros, colaboradora habitual en programas de radio y televisión, Rosa Villacastín reside actualmente en Marbella con su marido.

Entre otras anécdotas de su prolífica carrera, la periodista ha recordado una divertida anécdota que protagonizó en la jornada del 23-F del año 1981. Rosa se encontraba cubriendo la sesión en el Congreso: "No sé cómo llegué al despacho de Landelino Lavilla (presidente del Congreso) y pedí que cerraran la puerta. Nos tumbamos en el suelo. Al rato llega un Guardia Civil, metralleta en mano, nos pidió que nos identificaramos y se marchó. Varias horas después me sacaron y dije a un guardia que necesitaba un café, que tenía que ir a un bar porque tenía la tensión baja. Entramos al bar y solo se me ocurre pedir un Cuba Libre, delante de toda la Guardia Civil. Se me acerca uno y me dice que él era el que tenía la metralleta cuando estaba tirada en el suelo. Y me dice: ¿Le puedo decir una cosa? Que tiene un culo espectacular" contaba entre risas la colaboradora. Su compañera lo contó al día siguiente y la noticia llegó a la prensa como una de las anécdotas de la tensa jornada.

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana' de 12 a 13. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también hablaremos de mascotas con nuestro veterinario Rafael Esteban. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.