Nacho Rabadán en Fin de Semana COPE: “Cuando el gobierno nos ingrese el dinero será otra cosa, no un anticipo”

Ayer era uno de los días más esperados por los españoles. Después de varias semanas con los precios de la gasolina por las nubes, el viernes era el primer día de la aplicación de los descuentos en las gasolineras. No todo fue tan fácil, más bien se convirtió en un quebradero de cabeza para los consumidores, que en su mayoría, tuvieron que esperar largas colas para conseguir llenar su depósito en las estaciones de servicio, a lo que se sumó la caída de varios sistemás informáticos.

A raíz de esta situación, son muchas las gasolineras que están planteándose cerrar al no poder asumir el anticipo que tienen que poner para aplicar el descuento a los clientes. Y es que, a muchas les supone un desembolso de más de mil euros diarios que, hasta final de mes, en principio, no se les va a devolver, aunque el Gobierno asegura que se ha activado un formulario para solicitar el reembolso de ese dinero.





Nacho Rabadán, Director General de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, contaba en Fin de Semana COPE cómo vivió ayer esta situación, aludiendo a la nota de prensa que, “un par de horas antes de la medianoche del viernes, lanzábamos expresando nuestras quejas y diciendo que no nos hacíamos responsables de lo que pasara, además de pedir disculpas por adelantado”, además de recalcar en varias ocasiones que al final “la jornada medio salió en algunas estaciones de servicio gracias a los empresarios y empleados que estuvieron allí”.

El caos fue total, tal y como dice Rabadán, quien contaba la anécdota de una clienta habitual, una conductora que fue a echar gasolina antes de ir a trabajar y a la que no se la pudo cobrar debido a la caída de los sistemas informáticos, aunque sí consiguió salir con el depósito lleno.

Uno de los puntos más importantes de este acuerdo es que las gasolineras deben adelantar el dinero y esperar a que el gobierno se lo devuelva, ante lo que el director responde diciendo que “cuando nos lo ingresen será otra cosa, no un anticipo”. Recordemos que una gasolinera media tiene que adelantar más de 1.000 euros al día hasta que reciban este dinero.

Pero no todo pasa en la ciudad, las zonas rurales son las que más preocupan. Rabadán resaltaba que “allí, la gente tiene que recorrer 80 kilómetros para echar gasolina, 40 de ida y otros 40 de vuelta para ir a la gasolinera más cercana”. El problema está en las reservas que, al ser más pequeñas, hace que las estaciones de servicio tengan que cerrar.





Otro punto de inflexión son los centros de distribución de los que disponen algunas gasolineras, las cuales utilizan los camiones cisterna. Estos venden una gran cantidad aún teniendo un margen muy pequeño. El conflicto viene cuando, según Rabadán, “estos centros se dan cuenta de que las bases de datos se han cruzado mal con el Ministerio de Transición Ecológica y no pueden solicitar el anticipo”.

El Director General de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio alertaba de que esta situación puede ir a peor ya que, “estos centros me han avisado de que si no tienen el dinero en su cuenta el lunes, no podrán salir a repartir porque no podrán adelantar esta cantidad”, además de finalizar su entrevista lamentando, pero a la vez alegrándose del caso de Germán González, un taxista que ayer se las vio y se las deseó para conseguir echar gasolina.

Tras recorrer hasta cinco gasolineras, fue en la última donde consiguió su objetivo. Contaba que en ella, uno de los operarios le avisó de que tenían una gran cantidad de combustible, pero al haberse caído el sistema informático no podían cobrarle. Finalmente, Germán pudo pagar en efectivo y llenar su depósito, además de recibir el descuento.