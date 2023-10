Nacho Abad revela el detalle que podría haber agilizado la búsqueda de Álvaro Prieto: "Dos testimonios"

Ha pasado más de una semana desde que Álvaro Prieto, el joven de 18 años, desapareció tras pasar por la estación de tren de Santa Justa, en Sevilla. Después de unos días intensos de búsqueda, el cadáver del joven fue encontrado entre dos vagones de un tren. Desde ese momento, han ido encajando las piezas del puzle, aunque aún quedan algunos detalles por esclarecer para saber qué pasó realmente para que la vida del joven cordobés acabara así.

En estos días han surgido una serie de bulos en torno al suceso que han entorpecido en cierta manera la investigación de los hechos, tal y como ha explicado Nacho Abad en 'Fin de Semana COPE'. No obstante, se sabe con certeza que el joven llega a la estación de Santa Justa pero se da cuenta de que su billete no funciona porque ya ha pasado la hora y ha caducado. "Lo primero que intenta es colarse", narra el periodista especializado en sucesos, una información que corrobora Adif, pero Renfe por el momento no ha confirmado.

En ese momento empleados de la estación paran a Álvaro Prieto y le indican que vaya a las taquillas para ver cómo solucionar el problema, al confirmarle que su tren ya había salido hace minutos. Sin embargo, en lugar de ir a sacar un nuevo billete, el joven salió de la estación. "Por tanto, ese bulo de que los vigilantes de seguridad lo expulsaron de Santa Justa es mentira", asegura Nacho Abad, aunque admite que mucha gente llegó a creérselo porque se propagó bastante por las redes sociales.

Los dos testigos que corroboran que accedió por una valla a las vías

Una vez fuera de la estación, Álvaro Prieto emprendió su camino rodeando las inmediaciones de las vías y ahí se cruza con dos personas. La primera, según cuenta Abad, se fija en él, pero no llama a la Policía, un detalle importante en cuanto a la investigación. La segunda persona con la que se cruza Álvaro le ve como está accediendo a las vallas que separan las vías del tren y esta sí que avisa a la Policía, pero se trata de una llamada que pasa desapercibida entre las cientos que reciben los agentes de personas que quieren ayudar a descubrir el paradero del joven.

Finalmente se inicia una búsqueda, pero al haber tantos testimonios, apunta Nacho Abad, estaba siendo complicado discriminar los buenos de los falsos. "Si el otro chico hubiese llamado y hubiesen sido dos testimonios en la misma zona, a la Policía le hubiese dado un indicio de credibilidad, pero como uno de los testigos que le vió no llamó a la Policía, había cientos de testigos y uno más era el que le había visto por las vallas", comenta el periodista de sucesos.

Las teorías que se manejan sobre cómo pudo suceder la muerte de Álvaro

El caso es que finalmente el cuerpo de Álvaro Prieto es encontrado en la mañana del pasado lunes por un reportero que se encontraba grabando en la zona. A partir de aquí, se hace un despliegue policial y comienzan las investigaciones. La teoría que se maneja en el primer momento es que como "todos dicen que es imposible subirse al tren desde el suelo, no se puede escalar de ninguna manera, buscan explicaciones y sin confirmar en algunos medios se cuenta que ha saltado desde el puente al techo y cuando ha caminado por el tren, le ha dado una descarga y se ha muerto", señala Nacho Abad. Una teoría sin mucho fundamento, puesto que el tren en el que aparece el joven no es el que hay justo debajo del puente que cruza por encima las vías.

Lo más lógico, según el periodista, es que Álvaro entra de nuevo a la estación por la valla, accede a las vías y en el espacio entre dos vagones, que suele tener medio metro de distancia, empezó a escalar al estilo "parkour" apoyándose con sus manos y sus pies en las paredes hasta llegar al techo. "Había huellas dactilares de Álvaro en los laterales entre vagones, con lo cual la Policía puede determinar que subió por ahí", subraya el periodista.

El detalle en el tren en el que encontró al joven y pasó desapercibido

En este punto, sin embargo, a Nacho Abad le queda una duda sobre cómo sucedió la muerte. La descarga eléctrica le entró al joven por la mano izquierda y le salió por el abdomen. Por ello, existen dos posibilidades: el joven no consigue subir al techo, se agarra al pantógrafo (el dispositivo que provee de electricidad al tren) y le entra la corriente por la mano izquierda; o sí que consigue subir, camina por el techo, pero al darse cuenta de que ahí no puede hacer nada, al bajar hace contacto y se produce la descarga. "Las imágenes de la gasolinera me dicen que, aún estando muy lejos y de muy mala calidad, si no sabes que está ahí no lo encuentras", detalla Nacho Abad. En el vídeo se le ve levemente encima del tren, pero nada más, por lo que hay bastante probabilidad en que la descarga se produjera en la bajada.

El tren en el que se encontró a Álvaro Prieto estaba situado en lo que llaman un apartadero, puesto que necesitaba una reparación. Según la información que ha podido recoger Nacho Abad, el tren estaba encendido pero con el pantógrafo levantado de la catenaria para que no consumiera batería. Tras darle la descarga a Álvaro, la catenaria bajó debido a un sistema de seguridad. "Es decir, que si se hubieran fijado un poco a lo mejor hubiesen dicho "si este tren está parado, ¿por qué está bajado el pantógrafo si lo hemos dejado arriba?"", sentencia el experto en sucesos.